Il cappotto cammello lo trovi anche su Amazon! 5 modelli imperdibili

Lo avevano nell’armadio le nostre nonne, poi le nostre mamme e il cappotto cammello (o camel coat), come un testimone, è passato di generazione in generazione, fino ad arrivare a noi.

Se era un must have all’inizio del ‘900, se è stato confermato come trend degli anni ’60, non è cambiato quasi nulla agli sgoccioli del 2018. Sì, perché il cappotto cammello è ufficialmente tra i must have dell’Autunno/Inverno 2018-2019. Pazzesco! Penserà qualcuna, ma è esattamente così.

Non è tutto, perché, se è facile trovare un bel cappotto cammello nelle vetrine dei negozi e nei megastore di abbigliamento, lo è ancora di più onlilne. Su Amazon, ad esempio, sono moltissimi i modelli da acquistare a prezzi assolutamente appetibili. Ecco 5 'camel caoat' da tenere d’occhio:

1. Cappotto cammello lungo con cintura

Partiamo con un modello firmato YuanDian, un cappotto extra-long, di tessuto morbido e caldo, dalla linea elegante, comoda, con doppiopetto, cintura in vita e grandi tasche frontali.

Scopri di più su Amazon a 40,47 euro

2. Cappotto sporty con maniche scure

Per chi vuole non il solito ‘camel coat’, ma un capo versatile, sportivo, da tutti i giorni, c’è il modello Beauty Top, disponibile. Un capo in cashmere, color cammello con maniche nere. Un cappottino ideale anche su un jeans e una maglia basic.

Scopri di più su Amazon a partire d 12,68 euro

3. Cappotto ‘vestaglia’ senza bottoni

C’è chi lo chiama 'modello vestaglia' e già questo regala un senso di calore e comodità. E’ il cappotto cammello di Fashion Lovers, con collo sciallato, da chiudere senza bottoni, ma solo con la cintura in vita, proprio come si fa con in confortevole capo di homewear. Bello, raffinato, chic.

Scopri di più su Amazon a partire da 13,31 euro

4. Cappotto di cammello lungo oltre il ginocchio

Un modello comodo, extra lungo, dalla linea mascolina ma raffinata è il cappotto di cammello Sentao. Un capo morbido, caldo, dal design semplice, classico. Per chi vuole un cappotto evergreen.

Scopri di più su Amazon a 19,49 euro

5. Cappotto corto e sportivo color cammello

Ancora un capo Yuan Dian, ma questa volta, corto, casual, con risvolto alle maniche e unico bottone. Un modello giovanile, versatile, perfetto su look casual o eleganti.

Scopri di più su Amazon a 46,51 euro