Inverno 2019, il cappotto 'Teddy Bear' è un must: 5 modelli da mettere nel carrello

Una coccola da portare con sé durante tutto il periodo invernale, anche in quelle giornate in cui si va di corsa e si sta tutto il giorno fuori casa. Anche quando si ha particolarmente sonno, non si ha voglia di uscire, né di fare niente. Ecco: il cappotto 'Teddy Bear' accorre in aiuto dell'universo femminile, per rendere l'Inverno 2019 un po' più tenero.

Di cosa si tratta? Di quel cappotto che somiglia molto alla pelliccia di un orso. Morbidissimo, caldissimo, super accogliente, anche meglio di un abbraccio. E il cappotto Teddy Bear sarà il miglior amico delle donne per tutta la stagione invernale. La moda lo ha infatti inserito tra i must have dell'Inverno 2019 (ottima notizia per le ragazze freddolose!). E noi, oggi, vi portiamo alla scoperta di 5 modelli di cappotto 'Teddy Bear' ai migliori prezzi, da mettere nel carrello al più presto.

Pronte a questo tenerissimo viaggio?

1. Cappotto 'Teddy' aperto avanti

Iniziamo con un modello caldissimo, con collo sciallato, aperto avanti e da poter incrociare con le mani (come si farebbe con un caldo plaid a casa). Disponibile in 6 colori diversi, questo Cappotto Teddy pè lungo fino al ginocchio. Semplice ma trendy.

Scopri di più su Amazon a 18,99 euro

2. 'Teddy' sciallato con chiusura frontale

Ecco un altro tenerissimo modello di Teddy Bear, più corto questa volta, sempre con il collo sciallato, e con chiusura frontale. Si tratta di un cappotto casual, da tutti i giorni, con comode tasche, disponibile bordeaux e crema.

Scopri di più su Amazon a 44,79 euro

3. 'Teddy bear' con cappuccio

Caldissimo e super avvolgente il Teddy Bear Minetom, con cappuccio e dalla linea larga che abbraccia bene tutto il corpo. Una coccola consigliata alle più freddolose.

Scopri di più su Amazon a 21,96 euro

4. 'Teddy Bear' color miele

Non solo somiglia alla pelliccia morbidissima di un orso, ma è anche del colore del miele, di cui gli orsi vanno ghiotti. E' un Teddy bear soffice, caldo, ideale per affrontare al meglio (e con stile!) l'inverno. E' il modello Saihui, disponibile anche in nero.

Scopri di più su Amazon a 23,23 euro

5. 'Teddy Bear' doppiopetto

Ecco, infine, un taglio più sportivo, corto al punto vita, con doppiopetto. Un modello casual, giovanile, sbarazzino, perfetto su un jeans e una sneakers, ma anche su un abitino o una gonna plissè.Disponibile in 3 colorazioni, questo è tra i 'Teddy bear' preferiti dalle giovanissime.

Scopri di più su Amazon a 15,88 euro