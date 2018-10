Cambio di stagione: come organizzare i vestiti senza impazzire

L’autunno è ufficialmente arrivato e il cambio di stagione terrorizza un po’ tutti, ma in realtà, basta conoscere alcuni segreti affinché riorganizzare l’armadio in vista dei mesi freddi diventi un passatempo addirittura piacevole. Ci vuole ordine, una lista di passaggi da seguire e anche un pizzico di furbizia.

Ecco alcuni consigli su come fare il cambio stagione autunnale:

Iniziamo da una certezza ovvia (ma non troppo, quando si fa il cambio di stagione, sia i panni da togliere che quelli da mettere nell’armadio andrebbero riposti puliti e stirati. Mettere via gli indumenti della stagione passata sgualciti e non freschi, farà fare il doppio della fatica al prossimo ‘cambio’. Ordinare i vestiti della stagione appena arrivata con pieghe varie non è di certo il massimo. Il primo step, dunque, sono le lavatrici.

Approfittiamo di questa fase di lavaggio per svuotare l’armadio, eliminare quello che non utilizziamo più, pulire i piani con un prodotto neutro e lasciare rinfrescare gli ambienti del nostro guardaroba. Stendiamo e lasciamo asciugare i panni nel frattempo, per poi stirarli. Trattandosi di un lavoro lungo e impegnativo, si consiglia di non svolgerlo tutto nella stessa giornata, anche perché sarebbe impossibile.

Cambio stagione: come organizzare l'armadio

Lavorare gradualmente, per step, inoltre, rende tutto più piacevole e dona maggiore soddisfazione a lavoro ultimato. Dedicato qualche giorno a lavatrici e stiratura, si può procedere con il vero e proprio cambio di stagione. Si parte riponendo i panni dell’estate (in questo caso) o comunque della stagione passata in scatole o in buste sottovuoto (se si ha necessità di fare il cambio di stagione in poco spazio), anche se in questo secondo caso, riporre i vestiti stirati sarà del tutto inutile.

Ricordate di etichettare ogni scatola o busta descrivendo brevemente il contenuto, così da facilitarvi il lavoro tra qualche mese. Poi passate ad ordinare l’armadio con i capi della stagione corrente. Fate una divisione degli spazi prima mentale: da una parte le magliette, dall’altra i pullover, dall’altra i pantaloni, le gonne, etc. Mettete a portata di mano tutto ciò che usate abitualmente, mentre posizionate nei ripiani più alti e scomodi, quello che vi capita di mettere solo in determinate occasioni.

Prendete la palla al balzo: il cambio di stagione è il momento ideale per fare un po’ di decluttering. Cioè? Un po’ di pulizia da quegli indumenti che non vi piacciono più, che non vi entrano più, che vi hanno stancato, che sono passati troppo di moda. Niente rimpianti, nessun ripensamento. Fate una bella busta, riempitela e regalatela a chi è più bisognoso o vendetela in un mercatino di abiti usati.

Sistemate tutto come più vi piace e come più vi viene comodo. A lavoro finito, guardando l’armadio vi batterete il cinque da sole con grandissima soddisfazione!