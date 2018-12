Come vestirsi a Capodanno,tutti i look da copiare

Capodanno è alle porte ed è tempo di pensare a cosa indossare per festeggiare l'inizio del 2019. Una gonna luminosa o un tubino super aderente? Un outfit rosso, nero o oro? La scelta è vasta e si ha solo l'imbarazzo della scelta.

Ma ecco una guida semplice e chiara che vi aiuterà a capire, in tempi brevi, qual è il look più adatto a voi.

Gonna rossa plissè e dolcevita di velluto

Per un outfit elegante e chic, si può optare per una gonna plissè rossa, lucida o opaca (oppure optare per un modello sbarazzino in tulle) e abbinare un dolcevita nero o argento di velluto.

Tubino nero

Sinonimo di eleganza, capo intramontabile: con un tubino nero non si sbaglia mai. L'abito nero aderente, con o senza maniche, è sempre bello a Capodanno, magari impreziosito da accessori luminosi (bijoux e pochette).

Abito di paillettes

Via libera alle paillettes per questo Capodanno. In tutte le vetrine di abbigliamento femminile non farete fatica a trovare un capo extra-sparkling. Sì, perché le paillettes sono tra le principali tendenze dell'inverno 2019.

Maxi abito in tulle

Un maxi abito in tulle nero, rosso, oro, magari con aggiunta di piccoli punti luce sul tessuto e sarete le più luminose della serata, ma anche rock glam. Con una dècolletè rossa di vernice o, perché no, con un paio di anfibi, sarete super rock glam.

Abitino animalier

Altra tendenza di stagione è l'animalier. Il tessuto leopardato, zebrato o pitonato è tornato in auge e il Capodanno è la migliore occasione per sfoggiarlo. Puntate su un mini abito animalier, da abbinare ad un collant coprente e ad un cardigan o a un cappotto teddy. Sarete sexy più che mai.

Tutto chiaro? Non vi resta che scegliere il look di Capodanno che più rispecchia la vostra personalità.