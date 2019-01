Felpa di coppia: una simpatica e romantica idea per San Valentino

Forse le avrai viste a qualche coppia vip su Instagram o, passeggiando, a qualche coppietta innamorata, a spasso mano nella mano. Le felpe di coppia ti hanno colpito, dì la verità, e vorresti anche tu averne una con il partner. Che ne dici, allora, di approfittare di San Valentino per relagarla al partner?

Le felpe di coppia sono quelle vendute in confezione da 2, una dedicata all'uomo e l'altra alla donna. Due felpe 'compatibili', affini proprio come due fidanzati, caratterizzate da scritte, disegni, simboli di coppia, appunto. Un'idea simpatica, originale e assolutamente romantica da presentare al fidanzato/a per San Valentino. Vi facciamo qualche esempio di seguito.

Felpa di coppia 'Queen' e 'King'

Di gran moda tra i ragazzi sono le felpe di coppia con le scritte 'Queen' (per lei) e 'King' (per lui). Solitamente sono disponibili con fondo nero e scritta bianca o viceversa, ma, ad esempio, su Amazon si può acquistare un modello più particolare, con fondo nero, maniche rosse e scritta oro.

Scopri qui tutte le altre felpe di coppia 'King' e 'Queen' in vendita su Amazon

Felpa di coppia 'Mrs.' e 'Mr.'

Molto gettonata tra i fidanzatini, anche la felpa di coppia 'Mrs' e 'Mr', con aggiunta di diversi particolari: orecchie di Topolino (per lui) e Minnie (per lei); baffi (per lui) e labbra (per lei), cappellino da Paperino (per lui) e fiocco da Paperina (per lei). E sono tutti davvero dolcissimi.

Scopri qui tutte le felpe di coppia 'Mr' e 'Mrs' in vendita su Amazon

Felpa di coppia 'Princess' e 'Prince'

E per i più romantici ci sono le felpe di coppia con scritta 'Princess' (per lei) e 'Prince' (per lui). Un modello fiabesco, per veri sognatori, disponibile con scritta in diversi caratteri: da quella basic a quella 'Disney', fino a quella in 'bold' con aggiunta di corone.

Scopri qui tutte le felpe di coppia 'Prince' e 'Princess' in vendita su Amazon

Le felpe di coppia sono, senza dubbio, un idea particolare, tutt'altro che scontata, per festeggiare il San Valentino. Ma sono perfette anche per farsi un regalo di coppia in qualunque periodo dell'anno.

