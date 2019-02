La giacca di jeans, must have della Primavera 2019

Non sbaglierete mai acquistando una giacca denim basic. Senza ricami, senza particolarità originali. La classica. Quella lunga fino alla vita, di un lavaggio medio scuro, con scollo tradizionale, doppio taschino e abbottonatura centrale. Come la giacca di jeans Berydale: basica ma sempre di tendenza.

Una giacca di jeans per distinguersi, senza colletto, corta sopra il punto vita. Una specie di bolerino denim, perfetto anche su un outfit più elegante. E' il giubbotto firmato Oodji, comodo, aderente, femminile. Se non si amano i capi particolarmente stretti, si consiglia di acquistare una taglia più grande.

Non la classica giacca di jeans, ma un trench denim assolutamente femminile, ideale per impreziosire tutti gli outfit primaverili. Si tratta della giacca-cardigan con cappuccio di Très Chic Mailanda. Un capo che colpirà anche chi non ama particolarmente la tradizionale giacca di jeans.

Per chi ama i capi oversize, sporty ma anche un po' rock, la giacca denim Find con stelle ricamate è perfetta. Un modello casual, maxi, da indossare su un jeans skinny, ma anche su una gonna (magari in tulle), dalla vestibilità regular con abbottonatura centrale. Molto fashion.

Pronte? E' quasi tempo di ritirare fuori la giacca di jeans dall'armadio, di indossarla su un pantalone denim, su una gonna plisse, su un vestitino fru fru. Oltre alla giacca di pelle , infatti, anche il capo denim torna in prima linea con l'arrivo della Primavera 2019 , nella versione classica e non solo.