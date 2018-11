Gilet di pelliccia, must have Autunno/Inverno 2018-2019

Come si può fare a meno di un gilet di pelliccia nel guardaroba dell’Autunno/Inverno 2018-2019? E' assolutamente vietato.

Il capo smanicato e morbidissimo che già aveva conquistato tutte le fashion addicted lo scorso anno, infatti, resiste ancora tra i trend delle stagioni fredde e i motivi sono diversi.

Per prima cosa il gilet di pelliccia è bello, femminile, elegante, sensuale e ha la capacità di essere al 100 per cento versatile. Indossato su un tubino, così come su una tuta farà sempre la sua bella figura. Ma non è tutto, perché il gilet di pelliccia è anche caldo, anzi, caldissimo, con la sua eco-pelliccia voluminosa che tiene bene al caldo petto e schiena. Ultima cosa, non di certo per importanza, è che il gilet di pelliccia è funzionale e comodo: la caratteristica di non avere le maniche, infatti, è apprezzata da tutte coloro che non sopportano di avere le braccia costrette tra strati di tessuto, pelo o piume.

Tutti i modelli di gilet di pelliccia

Parlare di gilet di pelliccia al singolare sarebbe un errore, perché questo capo di abbigliamento viene declinato in tantissimi modelli, più o meno lunghi, più o meno voluminosi, più o meno appariscenti. Tutte le donne, in poche parole, possono trovare il gilet di pelliccia che fa al proprio caso.

I gilet che vanno per la maggiore sono quelli lunghi fino a metà coscia, extra volume, a tinta unita, spigati o rigati orizzontalmente. Solitamente di tratta di capi che si chiudono solo con un gancetto in alto. Si abbinano bene su un vestitino e un collant, su un jeans e un pullover oversize, ma anche su tuta e sneakers. Sono perfetti da indossare su un chiodo di pelle, su un cappotto o su un piumino per stare ancora più calde.

Gilet di pelliccia Folobe in vendita su Amazon

Esistono anche dei caldi modelli con cappuccio peloso, anche questi versatili e consigliati alle più freddolose. Ci sono quelli super corti e quelli extra long. Con i gilet di pelliccia ci si può divertire, si può giocare, si può impreziosire con stile ogni outfit autunnale e invernale.