I gioielli perfetti per l'estate: conghiglie, corni e...

L’estate è il momento perfetto per sbizzarrirsi con collane, anelli e orecchini particolari. Ogni anno la moda ci dà spunti davvero interessanti. Abbiamo quindi selezionato i 5 migliori gioielli perfetti per l’estate 2018!

1. Collana con conchiglia in stile bohemien

Se non hai una collana con le conchiglie questa estate non sei nessuno! Moda lanciata dalle fashion blogger, vediamo spesso infatti Chiara Ferragni indossarla nelle sue foto su Instagram. Questa collana è realizzata con vere conchiglie ed è il must have dell’estate.

2. Kercisbeauty - Collana multistrato

Sono molto di moda anche le collane mixate tra loro, di varie lunghezze e stili. Questa collana multistrato ha all’interno anche un ciondolo con la conchiglia, perfetta quindi per l’estate!

3. Collana Ciondolo Corno Portafortuna

Altro che un diamante è per sempre… un corno è per sempre! Se la moda delle conchiglie vi ha già stufato o non fa per voi puntate tutto su un ciondolo a forma di corno smaltato rosso. Molto più elegante e raffinato. Questo viene venduto anche con una catenina in argento 925.

4. Jstyle Gioielli in Acciaio Inossidabile Orecchini a Cerchio

E per quanto riguarda gli orecchini? Via libera agli orecchini a cerchio ma di dimensioni ridotte. Danno subito un’aria un po’ gitana e spagnoleggiante che fa subito estate! In questo set potete trovarli davvero di tutti i colori.

5. Candyfancy 8 PCS Anello in argento sterling

Anche per gli anelli, come per le collane, più se ne mettono meglio è. Ecco quindi un set di 8 anelli sottili da indossare tutti insieme!

