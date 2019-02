La gonna jeans è un 'must': i modelli più trendy in vendita online

Se è vietato fare a meno della giacca, se il pantalone jeans ci salva la vita, c'è ancora un altro capo denim da tenere nell'armadio: parliamo della gonna di jeans. Sportiva, versatile, sbarazzina, comoda e - udite udite - anche sexy. Sì, perché se indossata correttamente, facendo i giusti abbinamenti, la gonna denim può essere più sexy di un tubino in latex.

Abbiamo selezionato 5 gonne jeans lunghe e corte, aderenti o larghe da avere, assolutamente, nel proprio guardaroba. Eccole:

Una gonna denim di un lavaggio chiaro, corta sopra al ginocchio, con strappi, aderente e con bottoni metallici. Un modello giovanile, trendy, sexy, stretto ma che assocura comfort: la qualità del materiale piacevolmente morbida e liscia. Chi l'ha comprata l'ha trovata discreta e uguale a quella mostrata nella foto. Indossata con una sneakers bianca e una t-shirt è perfetta per rendere cool anche l'outfit più basic.

Scopri di più su Amazon a 10,99 euro

Una gonna a tubino in denim nero, firmata H Hiamigos, che aderisce ai fianchi, ai glutei e arriva fino al ginocchio. Un modello in alto stretch, molto elasticizzato, 98% cotone e 2% elastan, dalla vestibilità skinny, perfetta con un tacco, una blusa e un blazer anche per andare in ufficio. Chi l'ha acquistata l'ha trovata fantastica e capace di mettere bene in risalto le forme.

Scopri di più su Amazon a 18,99 euro

Una gonna jeans diversa dalle solite è quella realizzata da Find. Un modello midi in denim scurissimo, con cuciture a contrasto. Al 100% in cotone, dalla vita regular e dalla chiusura con cerniera sul retro, questa gonna si presta bene con un look casual, sbarazzino. Perfetta per uscire al mattino, ma anche per un happy hour non troppo impegnativo.

Scopri di più su Amazon a 20,63 euro

Un modello vintage, comodo e anche molto di tendenza, è quello firmato Noisy May. Una gonna denim in lavaggio chiaro con abbottonatura lungo tutta la linea centrale del capo di abbigliamento. Chi l'ha acquistata l'ha definita in jeans morbido e confortevole, ben rifinita, ma abbastanza risicata: meglio optare per una taglia in più.

Scopri di più su Amazon a 17,59 euro

Simile al modello sopra descritto, ma in una versione più scura e dalla linea più a campana. E' a gonna denim vintage di Odejoy, anche questa con abbottonatura frontale, elesticizzata, casual, alla moda. Perfetta con un anfibio, con una sneakers, con un sandalo.

Scopri di più su Amazon a 13,17 euro