La gonna plissè, 5 modelli che vi conquisteranno

La gonna plissè (o plissettata che dir si voglia) ha conquistato l'universo femminile. E' bella con una blusa, ma anche con una t-shirt mascolina infilata dentro. Sta bene con un tacco, ma non delude se abbinata ad un anfibio o ad una sneakers. Se parliamo di 'capi versatili' è ai primi posti in classifica e averla (almeno una) è una necessità.

Siamo andati a spulciare nelle vetrine e online alla ricerca dei modelli di gonna plissè più cool. Eccone 5 per completare il vostro guardaroba:

Una gonna plissè nera, firmata Vicgrey, in vendita su Amazon, a vita alta, ideale per comporre tantissimi tipi di outfit, dai più casual ai più chic ed eleganti. Lunga oltre il ginocchio, a vita alta, con comodo elastico che non stringe. Un capo al 95% in cotone e al 5% in poliestere, consigliato per feste, cerimonie, serate, ma anche per tutti i giorni.

Scopri di più su Amazon a partire da 2,56 euro

Per chi vuole brillare, sempre, di mattina per andare a lavoro e di sera per andare ad un locale, la gonna plissè argentata è l'ideale. Luminosa quanto basta, alla moda, femminile, sbarazzina, originale. Come la gonna plissettata argento di Oodji, lunga 71 centimetri, in tessuto lurex 38% Poliestere, 23% Poliammide, 20% Viscosa, 17% Fibre Metalliche, 2% Elastan. Ideale per chi ha stile.

Scopri di più su Amazon a 15,20 euro

Per chi vuole apparire, per chi ama colori eccentrici che non passano inosservati, non è da sottovalutare una gonna plissettata fucsia metallizzata, come quella firmata Oodji, lunga 71 centimetri, senza fodera, con vita alta e pieche strette, realizzata con tessuto luccicante. Ideale per tutti i giorni, se sdrammatizzata con una t-shirt basic e una sneakers bianca, ma anche per una cerimonia, con una blusa abbinata e un tacco vertiginoso.

Scopri di più su Amazon a partire da 14,11 euro

Un colore particolare, chic, perfetto se abbinato con il nero, con il grigio, con il bianco, con il panna: parliamo dlla gonna plissè blu-grigio di Laozan in vendita su Amazon. Taglia unica, con elastico comodo in vita, facile da abbinare con bluse, t-shirt e top, in materiale morbido vellutato, molto bello e confortevole.

Scopri di più su Amazon a 16,77 euro

Un'ultima gonna plissè che vi consigliamo di acquistare è quella rosa metalizzato di Find. Un modello davvero originale, nonché sbarazzino. Non la solita gonna plissè opaca o effetto lurex, ma un vero effetto lucido che non passerà inosservato. Vita semi-alta, elastico in vita, 100% Poliestere e lunghezza oltre il ginocchio.

Scopri di più su Amazon a partire da 10,50 euro