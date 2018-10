Gonna scozzese, must have dell’Autunno/Inverno 2018-2019

La fantasia tartan, nell’Autunno/Inverno 2018-2019, torna ovunque, sulle borse, sui jeans, sui maglioni, ma, soprattutto, sulle gonne. L’iconica gonna scozzese, infatti, è protagonista dei mesi freddi, in versioni modernizzate, rivisitate particolari, urban ma anche chic. Si tratta di un capo che può spaventare le più sobrie, ma che, in verità, se scelto con cura e abbinato correttamente, si trasforma in un indumento di classe, elegante, raffinato.

Ad inserirlo nelle collezioni Autunno/Inverno 2018-2019, non a caso, sono anche grandi stilisti come Versace e Prada che ne propongono versioni bi-colore e dai toni accesi, linee dagli spacchi importanti e altre corte e vezzose. La gonna scozzese, però, contagia anche la moda più accessibile e, così, il capo tartan è in prima linea nella collezioni moda di Mango, Motivi, H&M e non solo.

Come indossare e come scegliere la gonna scozzese

Indossare la gonna scozzese per andare in ufficio al mattino, ma anche per uscire la sera, non è un'impresa impossibile, anzi. Questo capo, infatti, si lega bene con un pullover caldo infilato dentro e un chiodo di pelle, per chi cerca un urban-style rock e pratico, ma è perfetto anche con una blusa classica e una giacca abbinata (tinta unita o tartan anche questa). Con il tartan si può giocare, osare, divertirsi o realizzare l'outfit più classico in assoluto. Questo è il bello!

Il tradizionale kilt diventa, così, un capo da tutti i giorni, che va incontro alle esigenze e ai gusti di tutte le donne. Gonne scozzesi corte con doppia fibbia laterale e rouche finale (come quelle di Versace), gonne tartan di lana spessa, pesanti e lunghe fino ai piedi (come quelle proposte da Max Mara), gonne scozzesi a pieghe, proprio come l’iconico kilt, ma di colori accesi come arancio, blu (come quelle di Prada, Gucci, Versace) e la scelta è davvero vasta.

Persino su Amazon è possibile trovare la gonna scozzese, tanto di moda in quest’Autunno/Inverno 2018-2019, a prezzi davvero alla portata di tutti. Puoi cliccare qui per scoprire tutti i modelli economici e trendy di gonna scozzese in vendita sul noto sito di e-commerce.