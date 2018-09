Jeans, i modelli più cool dell'Autunno/Inverno 2018-2019

Cambio di stagione alle porte? E’ tempo, anche, di ‘cambio di jeans’. Questo capo, immancabile nell’armadio autunnale delle donne, si rinnova, come ad ogni stagione, proponendoci modelli casual, comodi, più o meno stretti, più o meno corti. Da indossare con una sneakers bianca o, perché no, con un paio di décolleté tacco 12, andiamo alla scoperta dei jeans più trendy dell’Autunno/Inverno 2018-2019.

1.Mom jeans a vita alta

I Mom jeans ci terranno compagnia anche nei prossimi mesi, ma con un lavaggio tendente al blu scuro. Comodi, a vita alta, con risvoltino finale. Sono perfetti da indossare con una maglia casual infilata dentro ai pantaloni e un paio di sneakers bianche.

2. Jeans extra-large

Più sono larghi e meglio è. Questa è un’altra regola fondamentale nella moda Autunno/Inverno 2018-2019 se parliamo di jeans. Sceglieteli larghi, anche leggermente a zampa d’elefante, di un unico lavaggio o sfumati. Con risvolto finale o sfrangiati sotto.

3. Jeans con i fiori

Larghi e ricamati. Tra i must have delle prossime stagioni ci sono anche i jeans con dettaglio floreale. Rose, boccioli, fiori di loto: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

4. Jeans a zampa d’elefante

Altro grande ritorno è quello del jeans a zampa d’elefante. Dopo aver fatto capolino nella moda dello scorso anno, in questo Autunno/Inverno 2018-2019 è pronto ad affermarsi come uno dei capi denim immancabili nel guardaroba femminile. Aderente sulle cosce, svasato in fondo. Da indossare con un tacco o con uno stivale.

5. Jeans cropped

Il jeans alla caviglia resiste anche al freddo. Si indossa con una stivale, con una calza, ma è vietato rinunciarvi. In versione skinny o largo, il jeans cropped è un capo versatile, facilmente abbinabile e da indossare con scarpe alte o basse.

