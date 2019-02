Jeans skinny, i migliori modelli in vendita online

Un jeans skinny con strappi orizzontali lungo tutta la gamba, con tasche posteriori e tasche frontali, 85% Cotton, 10%Polyester e 5%Elastane Si tratta di jeans skinny strappati sono elastici, comodi e resistenti, perfetto per tutti i giorni e anche per andare al lavoro, con una blusa e un blazer. Un capo sempre comodo da tenere nell'armadio.

Un modello di jeans skinny del brand Oodji che veste ultra aderente con vita regular. Se si preferisce un capo più largo, si consiglia di acquistare una taglia superiore alla solita. Il pantalone denim di Oodji è realizzato 65% Cotone, 33% Poliestere e 2% Elastan ha la chiusura con bottoni ed è consigliato per il tempo libero da abbinare a capi sportivi (felpa e sneakers per intenderci).

Dei jeans skinny elasticizzati dal lavaggio scurissimo. Sono il modello Meraki a cinque tasche, 84% Cotone, 13% Poliestere e 3% Elastan, dalla vita regular, con chiusura a cerniera, in denim grezzo, dalla vestibilità aderente ma comoda. Ottimi anche per chi predilige uno stile classico.

Aderenti, capaci di slanciare la silhouette e perfetti con una sneakers ma anche con un paio di tacchi vertiginosi. Oggi vi suggeriamo 5 modelli di jeans skinny in vendita online da non lasciarvi scappare:

Non solo la giacca jeans , anche i pantaloni denim sono immancabili nell'armadio di ogni donna. Se quelli a sigaretta lasciano il posto a quelli a zampa, se quelli strappati e scoloriti prendono il posto di quelli basic, ci sono dei jeans che non passano mai di moda e che piacciono sempre: sono i jeans skinny.