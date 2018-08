I perfetti jeans a vita alta da donna

I jeans a vita alta fanno molto anni ‘90, ma ormai non puoi più non averli nel tuo armadio. Donano un po’ a tutte le fisicità, basta scegliere il modello perfetto ed abbinarlo nel modo giusto. Abbiamo selezionato per voi oggi 5 jeans a vita alta che potete acquistare su Amazon!

1. Levi's 314 Shaping

Quando parliamo di jeans la Levi’s non può che essere al primo posto come qualità! Questi jeans a vita alta dal lavaggio medio sono anche modellanti, per accompagnare e rendere armoniche le vostre curve!

Scopri di più su Amazon

2. FIND Donna Jeans Dritti alla Caviglia a Vita Alta

I jeans a vita alta non devono essere però per forza skinny. Nelle ultime stagioni la moda ha visto tornare i jeans dal taglio dritto e morbidi sulla parte bassa della gamba. Questi jeans a vita alta hanno un taglio davvero originale e che tende a armonizzare otticamente le gambe un po’ in carne.

Scopri di più su Amazon

3. Wrangler Rinsewash

Il classico jeans a vita alta, skinny e con lavaggio chiaro. Un jeans di qualità e perfetto sia con un paio di sneakers ed una t-shirt che con un bel tacco e una camicia bianca. Un jeans must-have nel proprio guardaroba.

Scopri di più su Amazon

4. Lomon jeans vita alta da donna

Un jeans mom fit dal lavaggio chiaro. Perfetto per quelle giornate in cui esci di casa per portare a spasso il cane o per fare colazione dopo una serata impegnativa. Il jeans adatto al tempo libero ma comunque stiloso.

Scopri di più su Amazon

5. FIND Jeans a Zampa con Spacchi Laterali

Se invece amate i jeans a vita alta ma anche con un dettaglio particolare allora questi sono quelli che fanno al caso vostro. Vita alta, lavaggio medio e spacchi laterali che arrivano fino a metà coscia. Un jeans sexy e davvero originale!

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!