Marsupi da donna, i più belli in vendita online

Il marsupio è tornato di moda nell'Inverno 2019. In alcuni casi è davvero maxi (forse anche troppo!), ma in altri, risulta grazioso, funzionale, comodo per portare con sé il necessario, avendo sempre le mani libere.

Il marsupio, infatti, è un accessorio molto amato dalle mamme, sempre indaffarate con bambini, passeggini e carrozzine, dalle donne multitasking che, mentre fanno la spesa, mandano mail di lavoro o telefonano ad un'amica.

Oggi vi suggeriamo 5 marsupi fashion e funzionali, per affrontare l'inverno all'insegna della praticità:

Un marsupio in similpelle, impermeabile e dalle rifiniture alla moda. Disponibile in varie colorazioni (nero, beige, marrone, rosso e argento), il marsupio donna di Lovevook è funzionale, comodo e versatile: sta benissimo su una tuta così come su un tubino.

Un marsupio che, certamente, non passa inosservato è quello di Srwmmlqfht. Un modello tutto argentato cangiante, per brillare anche di notte. Capiente e con una comoda tasca anteriore, questo accessorio è perfetto anche per intere giornate fuori casa.

Un marsupio semplice ma luminoso, nero di tessuto, con impunture a vista e strass argento. Si tratta di un accessorio realizzato con attenzione al dettaglio e con finiture di qualità che lo rendono duraturo nel tempo.

Una misura leggermente più grande dei precedenti, tante tasche e la possibilità di portarlo comodamente, non solo in vita, ma anche a tracolla. E' il marsupio nero in pelle sintetica di FiveloveTwo, con cintura regolabile (una parte in tessuto e un'altra in catena di acciaio) e zip color acciaio.

5. Marsupio Jagenie con catenella dorata

Un marsupio sbarazzino, chic, perfetto anche su un outfit più elegante, è quello di Jagenie. Un modello nero, con impuntura a rombi, chiusura in oro e cintura con al centro una catenella anche questa color oro. Si tratta di un marsupio piccolo, dove mettere lo stretto necessario, ideale per una serata in discoteca o in un locale.

