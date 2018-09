Moda autunno/inverno 2019: i capi tartan da acquistare

Questo autunno/inverno tornano di moda i capi a fantasia! Sulle passerelle prima e nei negozi poi la fantasia che non passa inosservata è quella tartan. Con colori accesi o nel classico blu e nero il tartan non potrà davvero mancare nel nostro guardaroba autunnale ed invernale! Ecco quindi per voi una selezione di capi tartan per l’autunno/inverno 2019.

1.Tuopuda® Sciarpa Di Cachemire Caldo

Il capo must have in assoluto nella fantasia tartan è la sciarpa. Una sciarpa calda, grande ed avvolgente in cachemire nei colori rosso e nero renderà subito più glam un outfit invernale total black. Carina da indossare anche in autunno come scialle.

Scopri di più su Amazon

2.New Look Tartan Check

Una camicia tartan è il capo che potrà salvarvi davvero in molte occasioni. Nel colore rosso può essere abbinata facilmente sia con look casual che con look più eleganti. Per un outfit casual indossatela con dei jeans, un paio di sneakers e una giacca di pelle nera. Per un outfit più elegante invece indossate la camicia tartan abbottonata fino al colletto, con una collana gioiello, dei pantaloni skinny neri e un paio di ankle boots.

Scopri di più su Amazon

3.Cheap Monday Data Shirt Tartan

Se vi siete stancate dei soliti colori per quanto riguarda il tartan ecco un colore che fa la differenza: il giallo. Questa camicia di Cheap Monday è leggermente più costosa, ma ha una qualità davvero ottima.

Scopri di più su Amazon

4.New Look Tartan Pinny

Anche un vestito nella stampa tartan è davvero di tendenza per questo autunno/inverno! Questo vestitino corto di New Look è perfetto per un look fresco e divertente. Molto carino da indossare con un paio di calze nere coprenti e degli anfibi.

Scopri di più su Amazon

5. Chqin Donna coulisse

Se invece volete provare ad indossare la stampa tartan ma avete paura di osare troppo ecco il capo che fa al caso vostro. Un paio di pantaloni coulisse, modello molto di tendenza, con la fantasia tartan nei toni del grigio. Semplici ed eleganti, perfetti anche per occasioni più formali.

Scopri di più su Amazon

Per tutte le novità sulla moda a prezzi vantaggiosi: clicca qui.