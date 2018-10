Tendenze 'low cost' Autunno/Inverno: 5 capi a meno di 10 euro da comprare

La moda low cost sta rivoluzionando il modo di fare shopping. Mischiare un capo griffato con uno economico non è più un sacrilegio, neanche per le fashion addicted più esigenti e anche Amazon permette di divertirsi, acquistando vestiti alla moda a prezzi mai visti.

Vestiti, pantaloni, cappotti a meno di 10 euro. Possibile? Ebbene sì. Noi abbiamo individuato dei capi a prezzi strepitosi da acquistare quanto prima:

1. T-shirt Happy Go

Una t-shirt basic della casa di moda Happy Go, disponibile in bianco, nero, grigio, giallo o bordeaux, con stampa di tracciato ecg con cuore. Una maglia semplice ma perfetta per completare i look nell’Autunno/Inverno 2018-2019. Immaginatela con un jeans e un cardigan oversize, ad esempio, oppure infilata dentro ad una gonna di velluto o di tulle con un coprispalle e un paio di anfibi ai piedi.

Scopri di più su Amazon a 5,99 euro

2. Pullover oversize Minetom

Un pullover oversize non può mancare nel guardaroba dei mesi freddi e Amazon propone il modello di Minetom con scollo a barca e maniche a pipistrello. Disponibile in grigio, nero, rosso, blu, bianco e rosa, questo maglione è perfetto indossato con un leggings e un paio di stivali cuissardes.

Scopri di più su Amazon a 5,99 euro

3. Leggings di ecopelle Ostenx

I leggings di ecopelle sono tra i must have di stagione. Tra i modelli disponibili su Amazon c’è anche il leggings Ostenx a vita alta, di pelle sottile e opaca. Economico, comodo e perfetto per completare look casual o più chic.

Scopri di più su Amazon a 9,99 euro

4. Maglione con cuori BiebBien

Per chi è alla ricerca di un pullover comodo, glamour, da tutti i giorni, c’è il modello BienBien. Disponibile in grigio e in altre tinte, la particolarità di questo capo è la toppa a cuore bianca sui gomiti. Un capo sbarazzino e salva-vita in quei giorni in cui non sappiamo cosa indossare.

Scopri di più su Amazon a 9,99 euro

5. Cappotto fantasia LuoLuoLuo

Un cappottino glamour, caldo ad un prezzo imbattibile è il modello LuoLuoLuo a fantasia floreale. Interni di pelliccetta sintetica marrone, fodera esterna nera con fiori delicati e di ispirazione orientale. Una coccola calda e trendy a meno di 10 euro.

Scopri di più su Amazon a 8,99 euro