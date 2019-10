I migliori modelli di pigiami da donna, per ogni stile (e temperatura)

Ad ogni stagione corrisponde un capo d’abbigliamento classico, e se per l’estate indubbiamente è il costume, per l’autunno inverno uno dei must have è il pigiama: morbido, comodo e caldo, scegliere il giusto pigiama aiuta anche a dormire meglio.

Se è vero che uno dei piaceri della vita è andare a letto con il pigiama nuovo e infilarsi sotto le lenzuola fresche di bucato, è anche vero che il pigiama è un capo d’abbigliamento che viene utilizzato per tante ore al giorno (quelle notturne) e che per questo motivo dovrebbe essere sufficientemente comodo e funzionale, ovviamente senza rinunciare allo stile.

Abbiamo quindi scelto tre modelli diversi di pigiama, uno per ogni tipo di stile e di “freddolosità”: uno in 100% cotone, uno in raso e uno in pile. Per dormire comodamente ma sempre con stile!

Il cotone è uno dei materiali più indicati per la produzione di biancheria intima e vestiti che hanno un contatto diretto con la pelle: è morbido, confortevole, antiallergenico e, soprattutto, permette al corpo di respirare. Inoltre, è ideale anche per la pelle molto sensibile e incline alle irritazione.

Questo pigiama è realizzato in 100% cotone traspirante e naturale, di ottima qualità. Oltre ad essere bello, è comodo e morbido, non si deforma e non scolorisce dopo il lavaggio. La fantasia è a scacchi ed è disponibile nei toni del rosa e del blu. I pantaloni presentano un elastico con fiocco in vita, mentre la maglia ha la chiusura a bottoni e una taschina all’altezza del petto.

Questo pigiama in raso dal taglio classico è un modello elegante e raffinato: comodo e pratico, ma soprattutto estremamente grazioso e femminile, è perfetto per le mezze stagioni. La stoffa è di un elegante raso lucido, traspirante e confortevole, che ne esalta il colore ed è piacevole al tatto. È disponibile in tantissimi colori diversi, ha finiture e materiali di qualità e presenta un bordino bianco che dona un tocco in più; inoltre, sui pantaloni presenta un elastico in vita, mentre la maglia ha una chiusura a bottoni, un colletto con risvolto e una taschina sul petto. Ottimo rapporto qualità prezzo e ottima vestibilità: consigliatissimo!

Questo pigiama intero in morbidissimo pile è perfetto per le più freddolose: dotato di cappuccio, chiusura a zip e due tasche, ha un motivo con orsi in rilievo. È disponibile in 2 colori (beige e grigio), ha polsini e risvolti bianchi elasticizzati ed è lavabile in lavatrice. Un capo molto comodo e robusto, perfetto da usare anche per stare caldi in casa.

