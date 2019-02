Primavera 2019, 5 vestiti per ragazze trendy

All'inizio della primavera non manca poi molto ed è tempo di prepararsi alla stagione più mite e bella dell'anno con i look giusti. Nelle vetrine dei negozi e anche online già sono in prima linea le tendenze Spring/Summer 2019. Denim in pole position, scamiciate, vestiti a fiori. C'è davvero da sbizzarrirsi.

Ecco allora 5 outfit per la Primavera 2019 da procurarsi al più presto.

Il brand Levi's , ormai da qualche tempo, è tornato in primo piano tra i marchi più acquistati e amati dalle donne. Tra le proposte interessanti per la primavera 2019, vi suggeriamo il vestito Levi's con manica lunga, comodo, casual, perfetto anche con una sneakers. Disponibile in diversi lavaggi, questo dress primaverile si presenta come una camicia lunga fino a metà coscia, con scollo classico, abbottonatura centrale. Un ottimo prodotto al 100% in cotone.

Scopri di più su Amazon a 85,27 euro

Un vestito femminile, sexy ma perfetto anche per tutti i giorni è il modello Snake di New Look. Sui toni dell'arancio, del marrone e del panna, questo abito si presenta come un capo confortevole, versatile e leggero. Un camicione con abbottonatura frontale e cintura in vita, lungo fino al polpaccio. Perfetto se indossato con un paio di Camperos.

Scopri di più su Amazon a 28,46 euro

Un abito morbido, che si appoggia al corpo senza aderire troppo, che ha uno stile raffinato e retrò, è il 'Wrap' New Look color ottanio. Un abito lungo oltre il ginocchio, con incrocio anteriore, mezza manica larga e gonna leggermente svasata. Un vestito versatile, da poter indossare per occasioni più sportive o più eleganti.

Scopri di più su Amazon a partire da 10,56 euro

Per una cerimonia, per un evento speciale, ma anche per una cena fuori o una giornata in cui si sente il bisogno di indossare qualcosa di non scontato, Find propone il suo maxi dress a fantasia floreale con intarsi di velo e lavorazioni. Un abito molto originale, bello, sbarazzino, in linea con le ultime tendenze, da indossare con un tacco, per renderlo più elegante o con una semplicissima sneakers bianca per dargli quel tocco più casual che non guasta.

Scopri di più su Amazon a 55 euro

Una scamiciata di jeans renderà la tua primavera più vivace, indossata su una t-shirt basic o su una blusa più sbarazzina. Da tenere in considerazione, ad esempio, la scamiciata di New Look dal lavaggio scuro, perfetta con una sneaker o con un sandalo (in vista dell'estate).

Scopri di più su Amazon a 25,91 euro