Reggiseni Yamamay: scopri quello adatto a te

Il reggiseno è un indumento essenziale per quasi tutte le donne, non è però sempre così facile trovare quello giusto per noi. Il reggiseno andrebbe scelto sia in base al proprio seno, alla taglia e alla forma, sia in base al vestito che scegliamo di indossare sopra. Ecco quindi una selezione di 5 reggiseni perfetti di Yamamay, uno per ogni donna e per ogni occasione!

1. Push push up JUSTIN

Il modello push up basic per eccellenza. Riesce a sostenere e dare un piccolo plus a qualsiasi tipologia e taglia di seno. Perfetto sotto le t-shirt e i vestiti scollati grazie alla sua trama liscia.

2. Coppe adesive Butterfly Bronzè

Quante volte ci siamo chieste come si fa ad indossare certi vestiti super scollati o con la schiena scoperta senza far vedere il reggiseno? Ecco la soluzione! Con le coppe adesive Butterfly potete avere la sicurezza e il sostegno di un reggiseno senza però rinunciare al vostro vestito sexy. Le coppe sono anche riutilizzabili!

3. Pushup senza ferretto PRINCIPESSA

Se mettete il reggiseno la mattina e lo togliete la sera prima di andare a dormire questo è il reggiseno che fa per voi. Il pushup senza ferretto vi sosterrà durante tutta la giornata pur essendo comodo e confortevole.

4. Triangolo imbottito in Jersey microfibra elasticizzato

Se avete il seno piccolo o semplicemente non amate indossare il reggiseno questo potrebbe fare al caso vostro. Sembra più un top che un vero e proprio reggiseno ed è perfetto da indossare sotto le t-shirt.

5. Brassière in Jersey cotone elasticizzato

Ovviamente anche per lo sport c’è la necessità di avere un reggiseno apposito. Questo reggiseno in Jersey cotone elasticizzato di Yamamay vi aiuterà a portare a termine il vostro allenamento nel più assoluto comfort.

