Arriva la sciarpa 'must have' dell'Inverno 2019 (ed è più MAXI che mai!)

La moda ha decretato: la sciarpa protagonista dell'Inverno 2019 è più grande che mai. Se nelle ultime stagioni fredde abbiamo tanto sentito parlare di sciarpe maxi, ossia di quei capi morbidi, capaci di coprire bene le spalle, il collo, senza mai andare oltre il punto vita, questa volta la moda ha deciso davvero di esagerare.

La sciarpa protagonista dei prossimi mesi, infatti, può arrivare a coprire tutto il corpo. Una specie di maxi pullover senza maniche, con collo alto e lunga fino ai piedi.

Terrà anche calde, ma la domanda è: come ci si muove là dentro? Sui social stanno iniziando a girare le prime immagini dello stravagante capo inventato da Dukyana, azienda dell'Est Europa. Si tratta di un capo realizzato in lana mohair, caldissimo, disponibile (per ora) solo sul sito dell'azienda e su Etsy.

Altro che maxi sciarpa, altro che cappa di lana. Certo, a guardare le foto fa un po' sorridere e sembra quasi impossibile poter uscire con un capo del genere. Ma in una delle più fredde giornate d'inverno, quante vorrebbero ritrovarsi dentro una sciarpa così?