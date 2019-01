Sciarpe per affrontare l'inverno: 5 modelli a meno di 20 euro

Trendy, cheap e warm. Sono queste le 3 parole d'ordine quando si parla di abbigliamento invernale e, in questo caso specifico, di sciarpe. Avere una sciarpa per amica, morbida, calda e, magari, anche maxi, può davvero svoltare il tuo inverno, proteggere collo e bocca da freddo, vento, gelo, neve e aggiungere ad ogni outfit un tocco fashion e chic.

Proprio come i guanti e i cappelli, anche le sciarpe sono tra gli accessori must have di ogni stagione fredda. Ecco, allora, 5 sciarpe trendy e a meno di 20 euro da acquistare:

1. Maxi sciarpa tartan

Super capiente, super morbida e super calda. E' la sciarpa Bezioner, elegante, avvogente, dalla fantasia tartan (tendenza di stagione) disponibile in varie tonalità di colore, dal più tenue rosa al più deciso rosso. Si tratta di un modello XXL, morbidissimo e realizzato con materiale di buona qualità.

Scopri di più su Amazon a 13,99 euro

2. Sciarpa con stelle

Molto trendy, ma anche capiente e calda è la sciarpa T.Muller dalla fantasia 'stellata'. Un modelo maxi, che avvolge bene collo, spalle e petto, in materiale acrilico, assolutamente in linea con le ultime tendenze. Bella e giovanile la stampa con stelle, disponibile in varie tonalità.

Scopri di più su Amazon a 14,99 euro

3. Sciarpa maxi righe

Lunga 80 centimetri, larga 60: una maxi sciarpa per avvolgersi completamente e sentirsi protette anche con il freddo più gelido. E' la sciarpa Yuson girl dai toni tenui e delicati, a righe larghe, da usare anche come coperta sulle spalle o sulle gambe, quando si sta per tante ore ferme (magari in ufficio o al lavoro). Casual e femminile.

Scopri di più su Amazon a 11,99 euro

4. Sciarpa maxi nera a quadri

Un modello maxi, nero e bianco, dalla fantasia a quadri larghi. Sobria ma anche trendy. Perfetta su un cappotto colorato, su una pelliccia, su un teddy bear coat. Semplice ma capace di aggiungere quel tocco cool ad ogni look.

Scopri di più su Amazon a 16,99 euro

5. Sciarpa con nappe avvolgente

Un foulard caldo e avvolgente, con nappe e fantasia a righe irregolari. Colori sobri (grigio, nero, ghiaccio), classica ma perfetta anche sugli outfit all'ultima moda. Si tratta della maxi sciaroa Fenti. Il sostitutivo di un caldo plaid, da portare con sé tutto il giorno.

Scopri di più su Amazon a 15,29 euro