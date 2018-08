Gli stivaletti da donna perfetti per ogni outfit

Ogni donna nel proprio armadio dovrebbe avere almeno un paio di stivaletti. Si tratta di scarpe comode, versatili e davvero femminili che si adattano a qualsiasi tipo di outfit. Abbiamo quindi selezionato per voi i 5 stivaletti che ogni donna dovrebbe avere!

1. Dr. Martens 1460, Stivaletti Unisex-Adulto

Il paio di stivali più di moda negli ultimi anni. Comodi, robusti e davvero di qualità. A primo impatto potrebbero non sembrare femminili, ma provate ad indossarli con un paio di jeans skinny o con un vestito a fiori, cambierete subito idea. Perfetti per chi ama un look casual ma non vuole rinunciare ad essere femminile e alla moda.

2. Toocool Scarpe Donna Stivaletti Bassi Borchie

Le borchie sono un trend ormai da qualche stagione, soprattutto per quanto riguarda gli stivaletti. Questi stivaletti sono perfetti da abbinare davvero ad ogni look, anche grazie alla linea piuttosto femminile ed al colore nero.

3. BATA Stivaletti Donna

Se amate il look più classico allora questi stivaletti marroni di Bata sono quello che fa per voi. Dal taglio semplice e classico, di un bel marrone scuro e con un tacco comodo. Perfetti anche per andare in ufficio!

4. Vovotrade Donne Stivali in pelle

Le scarpe con il plateau hanno sempre il loro fascino, va detto. Se siete delle amanti del plateau e degli stivali neri vi innamorerete di questo paio. In similpelle nera con plateau e un bel tacco alto e comodo. Perfette sotto un abito nero aiutano anche a slanciare la gamba.

5. BATA Stivaletti Donna

Un paio di stivaletti neri perfetti per ogni look ed ogni occasione. Sono la perfetta via di mezzo tra casual e classico. Inoltre le scarpe di Bata hanno sempre un’ottimo rapporto qualità-prezzo.

