Tendenze moda: 10 capi must have del 2019

Ci siamo. Il 2019 è arrivato ed è tempo di buttare giù una lista dei capi moda indispensabili per affrontare il nuovo anno. Pullover, gonne, pantaloni, capispalla che proprio non possono mancare nell'armadio.

Ecco allora i 10 capi must have del 2019 che abbiamo selezionato per voi:

Morbido, caldo, una coccola da portare sempre dietro, un plaid soffice con il quale – pensate un po’ – potete uscire di casa, essendo persino alla moda. E’ il cappotto teddy bear, un capo del quale vi innamorerete presto (se non l’avete già fatto).

9. Gonna sparkling

Se non l’avete acquistata per Capodanno, di certo lo farete molto presto. Sì, perché la gonna sparkling, rigorosamente plissè, argentata, nera, oro, rossa, rosa, verde (fate un po’ voi!) è un capo un po’ eccentrico ma tra i must have del nuovo anno.

8. Maxi sciarpa tartan

Una maxi sciarpa tartan. Ecco chi sarà la vostra migliore amica per tutto l’Inverno 2019. Il nuovo anno spalanca le porte a questo caldo accessorio, versatile e che renderà chic ogni vostro look.

7. Dolcevita in lana

Un classico intramontabile che rientra tra i must have del 2019. Parliamo del dolcevita (o lupetto) di lana leggera. Un capo che veste, che sta bene con un jeans e un paio di sneakers, ma anche con una gonna di tulle e un tacco. Colore? Avete solo l’imbarazzo della scelta.

6. Stivaletto scamosciato

Qui la parola d’ordine è ‘sbizzarrirvi’. Il 2019 inserisce nella top 10 dei must have per il nuovo anno, anche lo stivaletto di camoscio. Come? A punta, con tacco comodo, a tinta unita (il bordeaux e il rosso vanno per la maggiore, non solo a Capodanno) o a fantasia animalier.

5. Tubino/gonna ‘snake’

Non è mai tardi per indossare una pelle di serpente. Tornata in auge, nell’Inverno 2019, la fantasia animalier ‘snake’ prende la forma di una gonna o di un tubino e non potete farne a meno.

Un bel jeans a zampa d’elefante, che non fascia, che slancia la figura e che è perfetto indossato sullo stivaletto che vi abbiamo già consigliato sopra. Volete aggiungere un tocco di stile? Sceglietelo con l’orlo sfrangiato.

3. Pull maxi di lana grossa

Un pullover maxi di lana morbidissima, largo, comodo, perfetto su un jeans skinny o su un jeans a zampa (vedi sopra). Sceglietelo a tinta unita, di una tonalità fluo se proprio volete essere ‘top’.

“Evviva le paillettes!”, ditelo a voce alta nel 2019 e continuate ad indossarle anche dopo il 1 gennaio. Le paillettes, infatti, potete indossarle anche in versione casual. Che ne dite di una felpa con maniche di paillettes, magari abbinata ad un pantalone-tuta con profilo di piastrine luminose?

Ecco che termina la nostra classifica dei capi must have del 2019 con una calda e morbida pelliccia sintetica a fantasia animalier. Un indumento vintage, fashion, ideale per affrontare l’inverno con stile.