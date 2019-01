Curvy è bello! 5 abiti da acquistare subito online

Le curve. Le forme. Coprirle o sfoggiarle? Andarne fiere o vergognarsene? Da qualche tempo a questa parte la moda ha risposto a quegli interrogativi, lanciando la moda curvy per esaltare le donne formose. Sì, perché la formosità è, a tutti gli effetti, sinonimo di femminilità e sensualità e ogni donna deve potersi sentire bella, unica, nella sua taglia, nel suo corpo.

Modelle curvy, stiliste e vip, si sono schierate dalla parte delle donne 'floride'. La moda ha aperto le strade non solo alle 'taglia 40-42' e sono moltissimi i brand che, ad ogni stagione, presentano collezioni moda dedicate alle donne formose. Anche online è possibile trovare dei vestiti curvy interessanti, belli (e che strizzano l'occhio al portafoglio!). Amazon è uno dei siti di shopping online che propone una vetrina ricca di abiti per taglie comode.

Ecco allora 5 vestiti curvy da non farsi scappare:

1. Per chi ama la fantasia floreale: vestito curvy con gonna a fiori

Un modello lungo poco più del ginocchio, con top nero (scollo a v e maniche a tre quarti), taglio sotto al seno e gonna svasata base nera e fantasia di fiori rossi. Si tratta di un abito curvy vivace, chic, un po' retrò, perfetto per le amanti delle fantasie floreali e degli abiti che aggiungano sempre un tocco di primavera all'outifit. Il vestito curvy di Beauty Journey è perfetto per andare in ufficio, ma anche per una cerimonia se impreziosito con décolleté nera o rossa e pochette abbinata.

Scopri di più su Amazon a partire da 9 euro

2. Perfetto stile 'Audrey Hepburn': vestito curvy raffinato e con gonna svasata

Un altro vestito dalla fantasia floreale che ti porta indietro nel passato e ricorda molto lo stile di Audrey Hepburn. E' l'abito curvy di Kuonuo. Un vestito da cocktail, da serata, da cerimonia, con top nero lineare, scollo a v, e manica a tre quarti, gonna lunga fino ai polpacci, nera con stampa di fiori di pesco e aironi. Elegante e chic, come le attrici di altri tempi.

Scopri di più su Amazon a partire da 20,99 euro

3. Per chi vuole un vestito aderente: abito da sera nero con spalle scoperte

Un modello sexy, femminile, perfetto per una serata in discoteca, per una cena con le amiche, per il primo appuntamento con un ragazzo. E' l'abito nero di Targogo in vendita su Amazon. Un modello total black, con scollo particolare, spalle scoperte, gonna aderente fino al ginocchio, scollatura sensuale e cintura sotto al seno.

Scopri di più su Amazon a 28,37 euro

4. Per chi veste casual: vestito felpato con coulisse

Un vestito da indossare con leggings/collant e scarpa da ginnastica o anfibi. Un abito curvy perfetto per chi ama vestire comoda, con abbigliamento casual, confortevole ma alla moda. Il vestito curvy di Saoye fashion è come una felpa lunga fino al ginocchio, con tanto di cappuccio e coulisse in vita. Molto femminile, molto particolare e molto confortevole.

Scopri di più su Amazon a 15,17 euro

5. Per chi è freddolosa: maxi pullover - vestito a campana

Un vestito che non fascia, che tiene caldo e che è ideale per tutti i giorni. E' il maxi pullover dal taglio irregolare con svasatura a campana, perfetto che chi ama essere alla moda senza esaltare eccessivamente le rotondità. Disponibile in beige, in nero, in grigio e in verde militare, questo abito nasce per essere abbinato ad uno stivale couissardes o ad un tronchetto con fibbie e borchie.

Scopri di più su Amazon a partire da 10,99 euro