Zaino di pelle nera: i modelli più belli dell'Autunno/Inverno 2018-2019

Da qualche stagione a questa parte, le donne hanno scoperto che lo zaino di pelle – oltre ad essere comodo – è anche cool e da allora non lo hanno più lasciato. D’estate si gioca con i colori, in autunno via libera alle paillettes, ma il must have nell’armadio di ogni donna è un altro: lo zainetto di pelle nera.

Un accessorio versatile, ideale su outfit sportivi ma anche più chic. Semplice, con punti luce, borchie, placche in metallo. Quello di Michael Kors è senza dubbio uno dei più famosi, ma anche su Amazon si possono trovare degli zaini di pelle nera fashion e funzionali a prezzi molto, ma molto, più accessibili.

Abbiamo selezionato 5 modelli che, a nostro parere, vale la pena avere nell’armadio:

1. Zaino pelle nera con tasche

Funzionale, di una misura media e in linea con le ultime tendenze moda, è lo zainetto di pelle nera Beikoard in vendita su Amazon. Un modello lineare, con doppia zip superiore e doppia taschina anteriore. Capiente, comodo e sobrio, per chi preferisce qualcosa di ‘basic’.

Scopri di più su Amazon a 9,99 euro

2. Zaino pelle nera con dettagli floreali

Sempre della stessa marca del precedente, vi proponiamo ora uno zainetto più particolare. Di pelle nera, laccetti che si stringono alla chiusura, patta frontale e ricamo di fiori dai toni delicati. Rosa cipria, azzurro carta da zucchero. Un disegno tenue, raffinato e molto glamour.

Scopri di più su Amazon a 18,99 euro

3. Zaino pelle nera con zip frontale

Se amate le zip metalliche in vista, lo zaino che potrebbe rispecchiare i vostri gusti, è il Beikoard Preppy Zipper Mochila. Un modello di pelle nera ruvida, molto semplice, caratterizzato da una zip verticale nella parte frontale dello zainetto. Comoda per inserire oggetti piccoli e piatti da tenere a portata e assolutamente trendy.

Scopri di più su Amazon a 9,99 euro

4. Zaino pelle nera con borchie piatte

Per chi cerca un prodotto di qualità, in vero cuoio, capiente, funzionale, ideale per stare giornate intere fuori casa, avendo tutto sulle proprie spalle, c’è lo zaino nero di Qxmei, in vendita su Amazon. Anche in questo caso la linea è molto semplice e sobria, aumentano le tasche (una grande, una media e una piccola), ci sono due scomparti piccoli sui lati e i fianchi sono impreziositi da borchie piatte di metallo argentato.

Scopri di più su Amazon a 33,39 euro

5. Zaino a forma triangolare

Al 100 per cento Made in Italy, di pelle nera, con fodera in poliestere, capiente e dalla particolare forma triangolare. E’ lo zainetto di pelle di Bottega Carele, in vendita su Amazon. Costa un po’ di più dei precedenti, ma promette di essere resistente e di buona qualità. E la sua apertura particolare lo rende un accessorio molto cool.

Scopri di più su Amazon a 49 euro.