Pedicure fai da te, tutti gli accessori per avere piedi perfetti senza l’aiuto dell’estetista

La pedicure è un momento della beauty routine necessario soprattutto in estate, dato che tra sandali, mare e infradito i piedi sono spesso in primo piano. Certo, bisogna avere cura dei piedi tutto l'anno, ma l'estate è il loro momento e, essendo sempre sotto i riflettori, necessitano di più attenzioni. Ma per avere piedi perfetti, per fortuna, non è sempre necessario andare da un’estetista: scegliendo gli strumenti giusti infatti, si possono ottenere ottimi risultati anche a casa. Abbiamo quindi selezionato gli accessori migliori che puoi trovare su Amazon.it per avere piedi morbidi e sempre curati. Scoprili tutti!



L’idromassaggiatore plantare marcato Arealer è una spa per i piedi a tutti gli effetti: la funzione idromassaggio, con i rulli massaggianti automatici e il controllo della temperatura lo rendono lo strumento migliore per un pediluvio rilassante. Questo idromassaggiatore scalda l’acqua e ne mantiene la temperatura costante, regolabile a piacere tra i 35 ed i 48 gradi, i raggi infrarossi all’interno aiutano a sterilizzare e tenere pulita l’acqua e i rulli possono essere impostati su 3 diverse modalità di massaggio. Approvatissimo!

Questa lima marcata Scholl è perfetta per contrastare e prevenire calli, duroni ed ispessimenti della pelle. Si lava facilmente, ha un'impugnatura ergonomica e una doppia superficie abrasiva: da un lato una più ruvida, per le zone più difficili, e dall'altro una più morbida, per rifinire e completare il lavoro. Ideale per piedi lisci e morbidi.

La crema anti calli di Hansaplast idrata in profondità la pelle del piede, riduce i calli con risultati duraturi e rende la pelle liscia e profumata. La sua formula nutriente è arricchita con urea e garantisce risultati visibili dopo solo 4 giorni di utilizzo regolare; da applicare due volte al giorno.

La polvere deodorante Timodore è la soluzione perfetta per il fastidioso problema dell'eccessiva sudorazione e del cattivo odore del piede. La sua formulazione a base di olio essenziale di timo è davvero efficace per risolvere in modo naturale l'eccessiva traspirazione dei piedi. Ha potere rinfrescante e dermopurificante, previene e assorbe il cattivo odore, regola la traspirazione della pelle aiutando il piede a rimanere fresco e asciutto per tutta la giornata.

