Cerchietti e fasce: gli accessori must have della stagione

Le tendenze Primavera/Estate 2019 hanno decretato che tra gli accessori must della stagione tornano fasce e cerchietti. Scopri i modelli migliori su Amazon.it che non possono proprio mancare nel guardaroba e che potrai abbinare al tuo outfit sia di sera che di giorno.

Per il look da giorno

Perfetti per dare un tocco in più al tuo outfit, queli maxi in stoffa o quelli in stile bon ton sono ideali per completare un look da giorno, magari con i capelli raccolti in una coda bassa e ben pettinata. Quelli sottili, in metallo, pietre o seta multicolor effetto foulard, si adattano meglio ad una chioma sciolta e onde naturali.

Set di quattro cerchietti con fiocco in raso e in diversi colori, perfetti per ogni tipo di abbinamento!

Scopri di più su Amazon.it

Anche questo è un set, composto da 8 fasce elastiche a tinta unita. Realizzate in microfibra e cotone morbido, ogni fascia è di un colore diverso.

Scopri di più su Amazon.it

Due cerchietti per capelli sottili e in metallo, con fiocco e strass, perfetti da portare con i capelli sciolti.

Scopri di più su Amazon.it

8 fasce per capelli elastiche e regolabili, a tema coroncina di fiori. Le fasce sono ognuna di un colore diverso e sono realizzate in eco pelle e spandex.

Scopri di più su Amazon.it

Per l’outfit serale

Per un evento by night punta su cerchietti preziosi o su un’elegante fascia in raso, che vada ad incorniciare una pettinatura raccolta.

Set di 7 fasce per capelli comode ed eleganti: le fasce sono regolabili, per un confort ideale, e sono impreziosite da inserti di pizzo e strass, per uno stile davvero glam!

Scopri di più su Amazon.it

Questa graziosissima tiara in stile floreale, impreziosita da strass, è perfetta per le occasioni in cui vuoi brillare: elegante e raffinata, donerà ai tuoi capelli un tocco di luce trendy.

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!