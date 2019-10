Gli accessori capelli per la moda autunno inverno 2019

Se gli hair accessories hanno impazzato durante tutta la primavera e l’estate, tra cerchietti coloratissimi e maxi fasce, la moda autunno/inverno 2019 non sarà da meno, e le amanti di questi accessori potranno sbizzarrirsi con alcune novità. Scopri allora i 4 migliori accessori per capelli, perfettamente in linea con i must trend della moda autunno inverno 2019 e decisamente invernali, ma non per questo meno sofisticati e femminili.

Vaporosi, vistosi e morbidissimi, i furry hat, in pelliccia vera o eco, saranno uno dei must have di stagione. Il cappello marcato Futrzane è un classico colbacco in pelliccia "Cossack" (ovvero in stile russo) da donna: realizzato a mano in Europa con pelliccia sintetica di altissima qualità, è disponibile in diverse taglie e colori. Rivestito internamente di pile, morbido e piacevole al tatto, questo colbacco risulta, bello, comodo e caldo, l'ideale per le fredde giornate autunnali e per l'inverno, e si adatta perfettamente a tantissime occasioni diverse.

Scoprilo su Amazon.it a partire da 19,99 €

Lo scrunchie altro non è che un fermacoda di tessuto arricciato in stile anni '80: tra i must have di stagione, questo modello è arricchito da due nastri stile foulard, in diversi tinte e colori. Perfetto per dare colore allo chignon, al messy bun o alla coda, questi scrunchie renderanno gioioso il vostro outfit, allontanando noia e monotonia.

Scopri la confezione da 6 pezzi su Amazon.it a 12,99 €

Il trend di stagione vede la pelle come la texture su cui puntare tutto, nel classico nero o nei colori di stagione, come il marrone testa di moro e il verde pistacchio. Il newsboy cap (una sorta di coppola, ma più floscia, che portavano sempre i cosiddetti strilloni americani, da cui prende il nome) di Oulii è realizzato in pelle ecologica morbida e di qualità: bello e comodo, è leggermente elasticizzato, così da non stringere la testa, e si caratterizza per funzionalità e stile.

Scoprilo su Amazon.it a 10,69 €

Se la scorsa stagione è stato il momento clou delle hair barrette, per la stagione autunno inverno 2019 cambia solo il modo di indossarle: che siano con perle e perline multicolor, luccicanti, effetto marmo o animalier, l'importante è portarne tantissime tutte insieme o una sola, ma vistosa e preziosissima. Fermagli e mollette gioiello, aggiungeranno inoltre un tocco di magia glamour anche agli outfit di tutti i giorni.

Il set di 8 fermagli di iFanze è il più acquistato su Amazon.it: impreziositi da perle e perline, sono belli, vistosi e perfettamente in linea con i diktat di stagione. Set è composto da 5 forcine e 3 mollette, eleganti, alla moda e di qualità.

Scoprilo su Amazon.it a 7,95 €