4 accessori perfetti per l'estate a meno di 10 euro

Per uno stile unico e inconfondibile bisogna scegliere gli accessori perfetti che siano in grado di valorizzarlo. Gli accessori contribuiscono infatti a personalizzare e rendere unico lo stile di ciascuna di noi, dando un tocco di originalità ai capi di abbigliamento e all'outfit in generale. Abbiamo quindi selezionato 4 accessori must have che trovi su Amazon.it a meno di 10 €. Scoprili tutti!



Occhiali da sole in stile retrò, disponibili in 5 colorazioni diverse. Questi occhiali, modello cat eye, sono realizzati in materiale anallergico e le lenti garantiscono una protezione totale dai dannosi raggi uva e uvb.

Questa collana è davvero bella, cheap e ben realizzata: realizzata in lega placcata e rame, è disponibile in tre colori diversi: oro, oro rosa e argento. Il pendente a motivi geometrici è impreziosito da cristalli di zircone, e rende questa collana (lunga 70 cm) perfetta per valorizzare tantissimi outfit diversi!

Il portafoglio di Joseko è un accessorio ben realizzato e di stile: realizzato in pelle sintetica, presenta una tasca principale per le banconote, una tasca con cerniera per le monete, 4 taschine per schede e tessere, una per foto o patente e una cerniera con nappe e ciondolo a forma di coniglietto. Le dimensioni ridotte (12 x 1,8 x 9 cm) lo rendono perfetto per essere portato anche in tasca. Morbido e resistente, è disponibile in 3 colorazioni diverse, rosa, azzurro e nero.

Questa fascia per capelli con fantasia a pois è l’ideale come accessorio dell’estate: si indossa come un cerchietto ed è regolabile (da 40 fino a 58 cm). Non scivola, non stringe e si può lavare in lavatrice.

