Face mist mon amour: le acque spray per far splendere il viso

Le face mist sono acque idratanti in spray arricchite con ingredienti attivi che non solo idratano la pelle, aiutandola a trattenere l'acqua, ma hanno tantissime proprietà diverse; inoltre, agiscono in soli 30 secondi, si vaporizzano a circa 10cm dal viso e si lasciano assorbire completamente, senza risciacquare o tamponare.

Le acque spray per il viso sono perfette da utilizzare al mattino, per dare una sferzata di energia e per cancellare i segni della stanchezza, ma anche da portare in viaggio, per idratare la pelle nei periodi di forte caldo; inoltre, possono essere vaporizzate una volta terminato il makeup, per renderlo meno pesante e farlo durare di più, prima di applicare la protezione solare, per proteggere la pelle dai filtri solari, che possono occludere i pori, e al mare, perché non fotosensibilizzanti e per reintegrare l’idratazione persa durante l'esposizione al sole.

Per aiutarti a trovare l'acqua spray più adatta alla tua pelle e alle tue esigenze, abbiamo selezionato le face mist più apprezzate e acquistate su Amazon: scoprile subito!

Un'acqua idratante spray adatta a tutti i tipi di pelle, anche la più sensibile, con il 97% di ingredienti di origine naturale e dal profumo fresco e cristallino dalle note di acqua di bambù, gelsomino e di legno di cedro. Dalla texture leggera e non appiccicosa, questa face mist è 100% vegana e svolge un'azione idratante e rinfrescante, rivelando la luminosità dell'incarnato e aiutando la pelle a ricevere i trattamenti successivi.

Lo spray viso idratante alla vitamina E di The Body Shop è adatto a tutti i tipi di pelle, donando un'immediata sensazione di freschezza, protezione e idratazione. Formulato con acqua di rose idratante e rinfrescante, arricchita con acido ialuronico di origine naturale, olio di germe di grano e olio di soia proveniente dal Commercio Equo con il Brasile, è ottimo come base per il makeup e ideale da portare sempre con sè.

Lo spray viso di Alteya è un prodotto certificato organico realizzato esclusivamente con il 100 % di pura acqua di Rosa Damascena distillata al vapore. Adatta a tutti i tipi di pelle, questa face mist ringiovanisce la pelle e la energizza, combattendo irritazioni e arrossamenti e lasciandola morbida ed idratata; inoltre, è un prodotto delicatissimo e ha un profumo dolce e non invasivo.

La lozione solare Duo Defence Mist di Hawaiian Tropic fornisce una protezione uva e uvb (SPF 15) ad ampio spettro, oltre a creare uno strato anti-inquinamento, proteggendo la pelle dagli effetti dannosi del sole e degli agenti esterni. Formulata con estratto di tè verde, per aiutare a difendere la pelle dagli agenti ambientali, questa lozione spray è resistente all'acqua fino a 80 minuti, ha una texture leggera e non appiccicosa ed idrata la pelle con una fragranza calda e tropicale.

L'acqua termale spray di Uriage è un vero e proprio trattamento curativo per il viso a base di oligo-elementi e minerali da usare quotidianamente. Adatta a tutti i tipi di pelle, anche quella dei bambini dai sei mesi in poi, questa face mist è realizzata esclusivamente con il 100% di acqua termale Uriage, confezionata direttamente alla fonte e raccolta pura, al riparo da eventuali fonti d’inquinamento: inoltre, è ricca di proprietà idratanti, lenitive e protettive, grazie all'altissima concentrazione di minerali come calcio, magnesio e silicio, che rinforzano il film idrolipidico della cute e riparano la barriera cutanea.

