Aspiratore punti neri: un tool di bellezza per pulire la pelle in modo efficace senza ricorrere all’estetista

L’aspiratore di punti neri è uno strumento per la pulizia del viso, che rimuove le impurità della pelle attraverso, appunto, l’aspirazione. È indubbiamente l’alternativa migliore, per risparmio di soldi e tempo, alla classica pulizia del viso dall’estetista, e ti consente di prenderti cura della tua pelle stando comodamente a casa.

Il più acquistato ed apprezzato dagli utenti Amazon è l’aspiratore punti neri marcato Xpreen, un prodotto economico, molto efficiente, facile da usare e completo. È dotato di una batteria al litio ricaricabile, un impugnatura comoda ed ergonomica, un pulsante di accensione e un display led; inoltre, ha 4 testine intercambiabili e delle spugnette per la raccolta dei punti neri aspirati.

Sul display potrai visualizzare il livello di carica della batteria e la modalità che si sta utilizzando: pottrai infatti scegliere tra 3 diversi gradi di “aspirazione”, anche a seconda del tipo di pelle che hai (aspirazione soft, ideale per pelle sensibile, aspirazione normale per pelle secca e strong per pelle grassa). Inoltre, le 4 diverse testine ti permetteranno di trattare in modo efficacissimo le diverse zone del viso. È importantissimo ricordarsi di aprire i pori prima di utilizzare l’aspiratore di punti neri, per consentire una pulizia profonda e sicura. Ecco, passo passo, come utilizzarlo:

lava e asciuga il viso ;

; usa un asciugamano caldo, una sauna facciale o dei vapori per aprire i pori;

o dei vapori per aprire i pori; applica l’ aspiratore e spostalo delicatamente su tutta la superficie del viso , facendo attenzione a non soffermarti sullo stesso punto più di 3/5 secondi, per evitare il formarsi di eventuali arrossamenti o ematomi;

e spostalo delicatamente su tutta la superficie del , facendo attenzione a non soffermarti sullo stesso punto più di 3/5 secondi, per evitare il formarsi di eventuali arrossamenti o ematomi; lava il viso con acqua fredda.

Dopo la pulizia, puoi applicare la maschera viso che preferisci,: i suoi effetti, infatti, saranno amplificati grazie alla pulizia appena effettuata.

L’aspiratore marcato Xpreen elimina i punti neri, esfolia le cellule morte della pelle, stimola la circolazione sanguigna e massaggia la pelle; è adatto per essere utilizzato anche sulla pelle sensibile, è facile da usare e comodo da trasportare, grazie alle dimensioni leggere e compatte. Nella confezione troverai anche un cavo di ricarica micro-USB e un manuale di istruzioni.

Potente ma delicato, sicuro per tutti i tipi di pelle, l’aspiratore punti neri marcato Xpreen consente una pulizia del viso efficace, lasciando la pelle liscia e vellutata: super approvato!

Scoprilo su Amazon.it a 24,99 €