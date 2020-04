I migliori autoabbronzanti per un colorito sempre al top

Sfoggiare un colorito dorato e luminoso anche senza dover andare al mare, coprire le macchie da vitiligine come anche ottenere un colorito sano e naturale che, a causa di un fototipo troppo chiaro, è impossibile da raggiungere con l’esposizione al sole: i motivi per ricorrere agli autoabbronzanti sono tantissimi, e, grazie a loro, ottenere un risultato naturale e dorato è davvero molto facile e alla portata di tutti.

Ecco i migliori autoabbronzanti che puoi trovare su Amazon.it e che ti permetteranno di sfoggiare un'abbronzatura perfetta e naturale!

Questa crema attiva e intensifica l'abbronzatura riducendo i tempi di esposizione al sole, grazie ai componenti della birra uniti all'alga dorata (Laminaria Ochroleuca Extract), e rende la pelle dorata, liscia e vellutata in conseguenza all'azione dell'acido jaluronico (super idratante), della vitamina E (potente antiossidante), del burro di karitè (nutriente ed emolliente) e dell'estratto di rusco (ottimo protettore dei capillari). Inoltre, la crema super abbronzante di LR Wonder Company è un prodotto 100% made in Italy, ha una consistenza leggera, non unge e si assorbe velocemente. Questa crema è priva di filtri solari UVA/UVB: durante l’esposizione solare ti consiglio di applicare una crema aggiuntiva con protezione adeguata al tuo tipo di pelle.

Un unguento con consistenza simile a un olio dalla formulazione ultra-abbronzante, ideale per chi desidera un’abbronzatura estremamente rapida e intensa, dalle tonalità tropicali. Ricco di vitamine, cera d’api vergine e pregiati oli vegetali, garantisce un elevato apporto emolliente, super idratante e anti-invecchiamento e grazie ad un complesso super abbronzante, intensifica il colore delle pelli già scure e resistenti. Privo di filtri solari, questo unguento va applicato prima dell’esposizione al sole insieme ad un solare protettivo UVA/UVB.

Quello dell'Erbolario è un unguento super abbronzante dalla consistenza gel che non unge, si stende facilmente e si assorbe velocemente. Arricchito da ingredienti nutrienti ed addolcenti, tra cui carota, mallo di noce e aloe, questo unguento lascia la pelle morbida, idratata e vellutata, ma è privo di filtri solari. Inoltre ha un ottimo profumo e lascia una piacevolissima sensazione di freschezza sulla pelle.

Grazie alla formula innovativa, che abbina l’estratto di mallo di noce al DHA Rapid, molecola autoabbronzante che dimezza i tempi di colorazione della pelle, le Gocce magiche Collistar donano un risultato rapido, naturale e uniforme. Bastano pochissime gocce di prodotto per assumere un immediato colore dorato che, in meno di un’ora, si trasformerà in un’intensa e luminosa abbronzatura; questo autoabbronzante, inoltre, ha un eccezionale potere idratante e anti-age, grazie alla presenza della vitamina E.

Ottimo prodotto, si stende facilmente, viene immediatamente assorbito, non macchia, non unge e ha un profumo gradevole, lasciando la pelle morbida e dal colorito luminoso e naturale. Consigliatissimo!

Autoabbronzante spray dalla tonalità caramello che dona una bellissima abbronzatura scura: spruzza il prodotto su viso e décolleté a una distanza di circa 20 cm, poi lascia asciugare, facendo attenzione a non bagnare il viso per 3/4 ore. L’autoabbronzante di That’so non unge, non macchia e non ingiallisce la pelle. È ideale per coprire le macchie di vitiligine ed è disponibile anche in versione clear.

