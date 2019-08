Balsamo naturale post depilazione e rasatura Acaraa, il prodotto top per prevenire i peli incarniti

Avere una pelle sempre liscia e senza l’ombra di un pelo è un desiderio condiviso da tantissimi, ma purtroppo, qualunque metodo di depilazione causa spesso il fastidioso e antiestetico problema dei peli incarniti, in primis rasoio e silk èpil.

I peli incarniti rappresentano un fastidiosissimo disagio in cui gli stessi peli, anziché svilupparsi verso l'esterno, crescono all'indietro o lateralmente, rimanendo intrappolati sottopelle e causando infiammazione, rossore e follicolite (l’infezione dei rispettivi follicoli piliferi). Meno frequenti a seguito di trattamenti di epilazione, sono pane quotidiano per chi utilizza rasoi & co.

Ma, come si suole dire, prevenire è meglio che curare e, nel caso dei peli incarniti, questo detto è più che mai veritiero! Preparare la pelle alla depilazione, usando uno scrub oppure passando un guanto di crine sulla zona interessata sotto la doccia, è uno step importantissimo, ma altrettanto fondamentale è assicurarsi di idratarla a fondo.

Perfetto per questo scopo è il balsamo naturale marcato Acaraa, che combatte i brufoli, gli arrossamenti e i peli incarniti post depilazione, prevenendone anche la ricomparsa. Ideale anche come crema post rasatura per gli uomini, questo prodotto idratante si presenta come una crema-gel dalla consistenza densa, che lascia la pelle vellutata e si assorbe velocemente; inoltre, basta davvero una quantità minima di prodotto per avere risultati sorprendenti!

Formulato con ingredienti naturali, che penetrano profondamente nei pori aperti e combattono le potenziali infiammazioni, questo balsamo si caratterizza per la presenza dell’olio di cacay, ricco di antiossidanti, di vitamine E e B, di retinolo e di acido linoleico, che contribuisce alla guarigione delle ferite e lenisce la pelle stressata; altri ingredienti presenti sono l’olio di argan, che contiene acidi grassi naturali e vitamina E e che rende la pelle morbida ed elastica, l’olio di mandorla, per nutrirla delicatamente ma in profondità, e l’olio di jojoba, per una protezione e un’idratazione di lunga durata.

La crema di Acaraa non contiene parabeni, siliconi, oli minerali, fragranze sintetiche, solfati, glicone propilenico e non è testata sugli animali. Ha una fragranza fresca e agrumata e la sua profumazione è assolutamente naturale, delicata e gradevole. Inoltre, si presenta in una boccetta in vetro scuro, per preservare al meglio il prodotto, e con un beccuccio dosatore, ideale per evitare fuoriuscite e non sprecare il prodotto durante l’utilizzo.

Puoi trovare il balsamo post depilazione e rasatura marcato Acaraa in vendita su Amazon.it a 24,40 €.

