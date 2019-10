Belei by Amazon, la linea di prodotti cosmetici con ingredienti efficaci e prezzi accessibili

Dopo il lancio negli Usa, avvenuto lo scorso marzo, Amazon ha deciso di portare anche in Italia il suo marchio di skincare Belei, la linea di bellezza per la cura della pelle di alta qualità e formulata con ingredienti di comprovata efficacia.

Ideati per le esigenze delle diverse tipologie di pelle, tutti i 19 prodotti di Belei sono stati riformulati per il mercato europeo in Svizzera, sono privi di solfati, parabeni e ftalati, non sono testati sugli animali e sono custoditi all'interno di contenitori in vetro e cartone riciclato, per una cosmetica sostenibile. Il focus del marchio beauty di Amazon risiede tutto negli ingredienti: acido ialuronico, vitamica C, carbone vegetale, acqua micellare, peptidi e retinolo. Lo stesso motto della linea, “Nessun segreto di bellezza, solo soluzioni di bellezza”, rimarca la volontà dell'azienda di distribuire prodotti dalla composizione trasparente, senza “formule segrete”.

Un approccio semplice e senza fronzoli, dunque, per prodotti con ingredienti di grande qualità a prezzi super accessibili: il prezzo dei prodotti Belei, infatti, va da un minimo di 8 ad un massimo di 20 euro. Belei include 19 prodotti diversi, dalla crema idratante viso 24h per pelli ultra sensibili, al siero vitamina booster fino alle creme detox giorno e notte, prodotti che mirano ad affrontare i problemi più comuni legati alla cura della pelle, come la comparsa di linee sottili e rughe, macchie scure, disidratazione, opacità e molto ancora.

Le categorie principali della linea Amazon Belei sono:

Tutti i prodotti Belei beneficiano della spedizione in 1 giorno senza costi aggiuntivi con Amazon Prime, e per l’intera linea è stato creato un negozio virtuale, dove oltre alle immagini dei prodotti e alle loro descrizioni, sono presenti tutorial e consigli per aiutare i consumatori a trovare il prodotto migliore per le proprie esigenze.