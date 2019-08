Mai più a secco con Portovino, la borsa capace di trasformare qualunque momento in una festa

Interminabili file, incontri casuali di una noia mortale, bar con prezzi esorbitanti: quante volte avreste voluto il sostegno di un po' d’alcol? Bè, da oggi si può, grazie a Portovino, un’azienda che produce borse davvero uniche!

Ogni borsa della linea PortoVino può contenere fino a due bottiglie di vino, che è possibile versare all’interno di un sacchetto ricaricabile e conservare in una tasca isolata, termica e con cerniera interna; la sacchetta, poi, è collegata a un rubinetto, che si trova in una tasca laterale, da cui potrete comodamente versare il vino (o qualunque altra bevanda!); nessuno saprà che è lì fino a quando non deciderete di versarvi un bicchiere di vino.

Dal design moderno, il modello da città è disponibile in 7 colori diversi; oltre allo scomparto termico dove inserire il sacchetto per i liquidi, la borsa ha una fodera interne e diverse tasche molto utili. Inoltre, in caso di usare, potrai acquistare separatamente nuovi sacchetti di ricarica.

Perfetta per tantissime occasioni diverse, e anche come idea regalo, la borsa da città marcata Portovino è disponibile su Amazon.it a 69,95 € nella colorazione rosa.

