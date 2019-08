All you need is…a dog! Ecco il braccialetto per portare il tuo cane sempre con te

Dedicato a chi esprime amore solo guardandoti negli occhi, a quell’amico che non ti deluderà mai, il braccialetto Kidult è il regalo ideale per tutti gli amanti e i proprietari di cani.

Realizzato in acciaio inox e dal diametro di 6 cm, questo bracciale ha una linea semplice ma ben fatta. Disponibile in due versioni, con incisa la scritta “All you need is a dog” o con l’immagine di un cagnolino, il bracciale marcato Kidult è resistente e ben realizzato, con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Romain Gary scriveva: “il solo posto al mondo in cui si può incontrare un uomo degno di questo nome è lo sguardo di un cane”; perfetta idea regalo per tutti gli amanti del migliore amico dell’uomo, puoi trovare il bracciale marcato Kidult in vendita su Amazon.it a soli 29,00 €: approfittane subito!

