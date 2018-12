Con l'avvicinarsi dell'anno nuovo è tradizione stilare l'elenco dei buoni propositi per il 2019. Ma da dove iniziare? Certamente dallo studio, dal mangiare sano, dal tornare in palestra, dal fidanzarsi o dal restare single, etc. etc. Ma alla cura del corpo ci avete pensato?

L'arrivo del nuovo anno può essere anche il giusto pretesto per riniziare da se stessi, prendendosi cura di corpo e viso con una corretta beauty routine. Ecco allora i migliori buoni propositi beauty per il 2019. Prendete appunti.

Struccarsi ogni sera

Primo punto: mai dimenticare di struccarsi prima di andare a letto. Utilizzate regolarmente un gel struccante o un latte detergente; per gli occhi potete optare per un'acqua micellare delicata e rinfrescante e, nelle sere in cui siete davvero troppo stanche, tenete sul comodino un pacco di salviette struccanti, almeno andrete a dormire sempre con la pelle purificata.

Idratare la pelle

Idratare la pelle è fondamentale. Segnate. Scegliete una crema adatta al viso e al collo (soprattutto superati i 30 anni), se la vostra epidermide è particolarmente sensibile, optate anche per un siero, da applicare su viso e collo prima della crema. Non sottovalutate, inoltre, l'idratazione del corpo. Dopo ogni doccia è importantissimo applicare una crema nutriente su gambe, petto, schiena, braccia.

Scrub

Uno scrub corpo è una buona abitudine da acquisire per rinnovare periodicamente la pelle, anche in vista di una ceretta. Ricordatevi dunque di dedicarvi un gommage periodico. Potete optare anche per delle formule fai da te con miele, zucchero di canna e altri ingredienti totalmente naturali.

Pulizia del viso

Inserite tra i buoni propositi beauty del 2019 anche una periodica pulizia del viso. Non in casa, ma da un'esperta che possa - con un'attenta spremitura - pulire a fondo le impurità della pelle.

Pediluvio

Quante volte per pensare a viso e corpo ci dimentichiamo dei piedi? Beh, nel 2019 non fatelo e, almeno una volta ogni 15 giorni, dedicatevi un pediluvio rilassante con oli profumati, bicarbonato. Sarà semplice e piacevole farlo anche in casa.