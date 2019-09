Burro naturale per il corpo Cuccio: la massima idratazione per una pelle morbida e nutrita

La pelle è composta per circa il 70% da acqua e per il restante 30% da proteine, grassi, minerali ed altre sostanze; agisce da barriera protettiva contro agenti esterni, microorganismi e sostanze nocive, e, allo stesso tempo, si comporta come un filtro permeabile che consente uno scambio con l’esterno, conservando il giusto equilibrio idrolipidico.

L’acqua è un elemento indispensabile per il benessere e per il mantenimento delle funzioni protettive della pelle ma, spesso, cattive abitudini, agenti stressanti o la predisposizione alla disidratazione cutanea, compromettono il suo fisiologico ruolo difensivo. Perché pelle ed organismo rimangano sempre idratati nel tempo, oltre ad una corretta alimentazione, è di fondamentale importanza idratare la pelle quotidianamente con creme e prodotti specifici; la disidratazione, oltretutto, è tra le cause principali dell’invecchiamento cutaneo.

Il burro corpo, mani e piedi Cuccio è un prodotto naturale, emolliente ed idratante, che non unge e rende la pelle morbida e liscia. Dalla fragranza dolce e sensuale, questo burro è arricchito con vaniglia, ingrediente stimolante i cui minerali rallentano l'ossidazione delle cellule, e zucchero di canna, che esfolia delicatamente, nutre la pelle e ne favorisce il rinnovamento cellulare. Si assorbe immediatamente e ne basta una quantità minima per un effetto nutriente davvero portentoso.

Il favoloso burro corpo di Cuccio, dalla potentissima azione idratante e dal profumo inebriante

