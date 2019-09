Burro di Karité di The Soapery: un prodotto puro e naturale portentoso per la salute di pelle e capelli

Il burro di Karité (o Shea Butter) è una sostanza ricavata dalle noci di un arbusto africano (la Vitellaria Paradoxa), ricca di vitamine e dalle ottime proprietà nutrienti e antiossidanti. In Africa viene utilizzato anche in ambito alimentare, come condimento per i cibi, mentre da noi è conosciuto soprattutto per l'uso cosmetico. Dalla consistenza pastosa e dal colore giallo intenso, il burro di Karité è dotato di numerose proprietà benefiche: protegge la pelle dalle aggressioni esterne, dal freddo e dalla disidratazione, lasciandola morbida, profumata ed elastica, e restituisce corpo e nutrimento ai capelli secchi, disidratati e molto danneggiati; inoltre, ha anche proprietà anti-age.

Più il burro di Karité è puro e naturale, più è efficace e nutriente. Il più acquistato ed apprezzato dagli utenti di Amazon.it è il burro di Karité di The Soapery, un prodotto biologico, grezzo, puro e naturale: non essendo stato lavorato, conserva tutte le sue vitamine (come la vitamina A, fondamentale per la salute della pelle) e proprietà, ed è il modo più naturale e nutriente per idratare la tua pelle.

Essendo grezzo e completamente naturale, inoltre, idrata e nutre a fondo anche se usato in piccolissime quantità. Il burro di Karité di The Soapery viene spedito in una vaschetta di plastica trasparente di tipo alimentare dove poterlo conservare (tenerlo in un luogo fresco e asciutto, al chiuso e al riparo da fonti di calore), è di consistenza friabile e ha un colore che va dal grigio al giallo.

Ecco alcuni consigli per sfruttare al massimo le proprietà del burro di Karité:

Idrata la pelle del viso e combatti le rughe - per realizzare una maschera protettiva per il viso, in grado di ammorbidire ed idratare la pelle , sciogli a bagnomaria il burro , insieme a poche gocce di lavanda, mescola e metti in posa il composto per circa 15 minuti.

e applicalo sulle zone dolenti con un massaggio. Proteggi le labbra - il burro di Karitè è commestibile: questo significa che puoi anche utilizzarlo come burro-cacao, per ammorbidire le labbra e proteggerle da vento e freddo.

è commestibile: questo significa che puoi anche utilizzarlo come burro-cacao, per ammorbidire le labbra e proteggerle da vento e freddo. Maschera per capelli - il burro di Karitè aiuta a combattere le infiammazioni del cuoio capelluto, e, al tempo stesso, a rafforzare e nutrire i capelli secchi e sfibrati. Per realizzare una maschera rigenerante e lenitiva, applica una noce di burro sulle lunghezze e lascia in posa per circa mezz'ora, avvolgendo i capelli in un panno caldo; poi lavali con uno shampoo delicato.

