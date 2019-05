6 tinte per capelli che non puoi assolutamente perderti

Dopo quello che ci è sembrato un inverno senza fine, è bello finalmente volgere i nostri pensieri all’estate. E cosa c’è di meglio di un cambio di colore per abbandonare il grigiore invernale e prepararsi alla bella stagione?

Abbiamo cercato le foto dei migliori saloni e delle influencer più di tendenza per condividere con voi i 6 colori di capelli che quest’estate inonderanno il vostro Instagram feed. Scopri i tuoi preferiti, chiama il tuo hair stylist di fiducia e…preparati a splendere!

Il rosa e il dorato stanno già impazzando durante questa fredda primavera, ma gli esperti concordano nell’affermare che il loro pieno potenziale lo apprezzeremo una volta che questi colori verranno mixati alla luce del caldo sole estivo.

È vero, il sole e l’allegria la fanno da padrone durante l’estate, ma ciò non toglie che tu non possa andare verso colori più dark e tenebrosi, per mantenere un alone di mistero anche durante le calde serate estive. La “black version” 2019 è ricca e profonda, con un tocco di blu, che donerà ai tuoi capelli riflessi brillanti.

I capelli color legno sono l’equivalente di quei pavimenti lucidi, splendenti e decisamente chic. Semplicemente meravigliosi. Il color legno è una tonalità bruna con sfumature di cenere chiara, acero o pino, che mescola la sensazione di robustezza di un capello sano all’eleganza intramontabile del classico castano, da indossare in ogni stagione, estate compresa.

È il colore dell'anno di Pantone per il 2019, il che spiega molto facilmente il perché quest’anno lo si veda davvero ovunque. Questa tonalità di corallo è molto più tenue rispetto a quella del suo predecessore, il che lo fa sembrare quasi (quasi!) naturale. Tuttavia, a meno che tu non sia una bionda naturale, avrai bisogno di schiarire i capelli per ottenere questa tonalità rame-corallo, quindi assicurati di fare scorta di un buon balsamo prima di andare al tuo appuntamento, così da limitare gli eventuali danni dovuti alla decolorazione.

Ok, non è una novità, i capelli color viola chiaro spopolano sul web dalla fine del 2018, come dimostrato dalle migliaia di ricerche su Pinterest, ma si candidano prepotentemente ad essere anche l’acconciatura definitiva dell’estate 2019. Distinguiti scegliendo una sfumatura diversa, gioca con le luci ed i riflessi e porta un pizzico di polvere di fata nella tua vita!

Poteva mancare in una lista di colori estivi il classico biondo naturale? Quest’anno poi, con il perfezionarsi della tecnica del balayage, anche una banale acconciatura color castano chiaro può trasformarsi in una splendida chioma baciata dal sole, donando uno straordinario effetto multidimensionale ed armonioso.

