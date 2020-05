Fare la tinta a casa è facile e divertente, ma ci sono alcuni trucchi ed accessori che ti permettono di applicarla velocemente, in modo impeccabile e senza rischio di macchiare pelle e vestiti. Ecco allora 5 accessori fondamentali per fare la tinta a casa come una vera professionista!

Questo set si compone di 2 pennelli professionali Power Painter, ideali per il balayage e per stendere la tinta in modo uniforme ed impeccabile. Dotati di manico ergonomico e di setole AccuSoft, con una combinazione equilibrata di setole dure e morbide, hanno una superficie più ampia, che garantisce un'applicazione comoda e veloce, e risultano robusti ma allo stesso tempo flessibili.

La cuffia termica è un accessorio che ti aiuta a dimezzare i tempi di posa della tinta e dell'henné, ma anche di maschere e impacchi nutrienti. Impermeabile, realizzata con tessuto di qualità e sicura da utilizzare, questa cuffia è dotata di controllo della temperatura, per cui, raggiunti i 65° il termostato si disconnette automaticamente, mentre se la temperatura è inferiore a 45° la cuffia continuerà a riscaldarsi. Inoltre è facile da lavare e coperta dalla garanzia soddisfatti o rimborsati.

Questo set si compone di due mantelle, una bianca e una nera, realizzate in nylon leggero, idrorepellente e resistente. Perfette per proteggere i vestiti dalle macchie della tinta, ma utilissime anche in caso di tagli casalinghi, sono comode, facili da lavare, si asciugano velocemente e occupano pochissimo spazio quando piegate; inoltre sono dotate di una comoda chiusura regolabile sul collo e hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.

Questo set per la colorazione dei capelli si compone di 24 accessori pratici ed indispensabili per fare la tinta alla perfezione. Realizzato in plastica ecologica resistente, facile da usare e da lavare, con un ottimo rapporto qualità prezzo e comodissimo, questo set si compone di 2 ciotole con manico per la tinta (14,8 x 4,8 cm), 4 pennelli per stendere la tinta con manico in plastica e setole morbide (2 pennelli grandi da 20,5 x 6 cm e 2 pennelli piccoli da 21 x 3,7 cm), 2 pettini per tingere i capelli (20 x 5,8 cm), 4 copri orecchie in plastica, 2 mantelle usa e getta, 2 cucchiai per mescolare la tinta, 6 fermagli per capelli di diverse dimensioni e 2 guanti leggeri e versatili.

Dy-Zoff è il primo prodotto per la rimozione delle macchie di tinta dalla pelle. Questa confezione si compone di 80 dischetti di cotone, morbidi, pre imbevuti e delicati sulla pelle, che rimuovono efficacemente anche le macchie di tinta più scura.

