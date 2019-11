BaByliss Twist Secret, il beauty tool per fare trecce e torchon in pochi secondi!

Le trecce sono il trend capelli più forte di stagione e sono tra le acconciature più amate in assoluto, ma non è facile realizzarle in modo impeccabile e veloce: per questo, Babyliss ha deciso di produrre Twist Secret, il nuovo accessorio automatico per trecce e torchon.

Twist Secret è un nuovo strumento professionale di fascia economica che ti permette di creare in poche mosse trecce e torchon con cui realizzare tantissime acconciature diverse, dallo street style allo stile hippie. Con Twist Secret i capelli acquisteranno stile e carattere, trasformandosi in un dettaglio fashion capace di fare la differenza!

Leggero e dal funzionamento semplice ed intuitivo, Twist Secret è dotato di un’impugnatura ergonomica, pinze fucsia per il blocco delle ciocche e un pulsante con cui attivare le due possibili rotazioni: una che fa eseguire alle due pinze una rotazione contemporanea in senso orario, e l'altra che fa eseguire alle due trecce precedentemente create una rotazione in senso antiorario, unendole insieme.

Utilizzare il Twist Secret di Babyliss è molto semplice: dovrai inserire due ciocche sottili di capelli nelle pinze, bloccandole al loro interno; ogni ciocca viene quindi arrolata su se stessa grazie ad una veloce e simultanea rotazione in senso orario, per poi essere arrotolate insieme grazie alla rotazione in senso antiorario. Per concludere il tutto, basterà fissare i capelli con un elastico, et voilà, le tue trecce sono pronte! Puoi anche decidere di appuntare le trecce con forcine, mollette e fermagli per creare pettinature semplici e curate o eleganti e sofisticate. Nella confezione sono inoltre incluse due batterie, rendendolo un accessorio per capelli perfetto da regalare e pronto all’uso.

Il funzionamento è molto semplice ma è comunque utile fare tanta pratica per riuscire a creare velocemente acconciature diverse; inoltre, per capelli raccolti o pettinature molto elaborate è sicuramente utile l’aiuto di un’amica, così da ottenere un risultato professionale e divertirsi insieme! Una volta acquistato Twist Secret potrai inoltre connetterti al mondo BaByliss grazie alla app "Twist Secret", disponibile sia per sistemi operativi Ios che Android: una volta effettuata la registrazione, potrai condividere tutorial fotografici, video tutorial ed entrare nella community di BaByliss.

Twist Secret di BaByliss è disponibile su Amazon.it in due versioni: quella base, al prezzo scontatissimo di 21,95 €, e la variante accessoriata, che include un esclusivo starter kit con 30 accessori (10 nastri, 8 perline, 4 elastici e 8 clip), al prezzo di 48,38€.

