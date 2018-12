Acconciature di Natale e Capodanno: tante idee

Natale, Capodanno: "Come mi sistemo i capelli?' E' questa una delle domande che tutte le donne (o la maggior parte) si pongono con l'avvicinarsi delle feste. L'acconciatura per Natale e Capodanno, infatti, è importante tanto quanto il make up e le unghie a tema. Per questo ti diamo qualche consiglio su acconciature semplici da realizzare anche a casa e su accessori da poter utilizzare per rendere il tuo hairstyle super vezzoso.

La treccia a spiga laterale

Se fino a qualche anno fa, la treccia a spiga era una novità assoluta, ormai rientra ufficialmente tra i grandi classici con i quali, però, non si sbaglia mai. Se hai i capelli abbastanza lunghi (fin sotto la spalla), puoi optare per questa acconciatura semplice e raffinata. La treccia a spiga (o a spina di pesce) dona quell'effetto disordinato ma chic di grande effetto e puoi renderla ancora più bella, con l'aggiunta di qualche strass luminoso per capelli.

Capelli sciolti con cerchietto

Se con un'acconciatura o con i capelli legati proprio non ti ci sai vedere, a Natale e a Capodanno puoi anche optare per capelli sciolti lisci o ondulati, da realizzare a casa direttamente con la tua piastra. Ma per dare un tocco diverso ed extra-sparkling alla tua acconciatura delle feste, aggiungi un cerchietto. Un modello semplice di strass e swarovski oppure un modello simpatico e sbarazzino con scritta 'Merry Christmas', 'Happy New Year', 'Happy 2019'.

Capelli raccolti per Natale e Capodanno

Se con i capelli hai una certa dimestichezza e te la senti di cimentarti in un'acconciatura di Natale e Capodanno più complessa, opta per un raccolto. Una doppia treccia, un torciglione, un'acconciatura a banana sono sempre molto belle ed eleganti e potrai impreziosirle con delle bacche o delle foglie di agrifoglio.

Semi raccolto con nastro in velluto

Ultima acconciatura, semplicissima, che ti proponiamo, è una mezza coda, un semi raccolto dunque, ideale per chi cerca un compromesso tra facilità ed eleganza. Con capelli messi in piega (lisci o mossi lo decidi tu), prendi due ciocche laterali, una a destra e una a sinistra e uniscile al centro della nuca, legale con un elastico trasparente e completa la tua acconciatura con un nastro di velluto rosso.

Sarai perfetta per le tue feste!