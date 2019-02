Il cerchietto, must have della Primavera 2019

Se per molte, ormai, era solo l'accessorio utile per struccarsi e pulirsi bene il viso al mattino e alla sera, la moda primaverile 2019 riporta in prima linea il cerchietto per capelli. Un accessorio semplice, sbarazzino, anche comodo, da indossare nella prossima primavera, per sistemare i capelli in modo ordinato e in linea con le ultime tendenze.

Oggi vi suggeriamo 5 modelli di cerchietti in vendita online, da acquistare subito:

1. Per le più classiche: cerchietto basic nero

Un cerchietto nero, sottilissimo che quasi non si vede, ma che è un ottimo alleato per sistemare i capelli anche quando sono particolarmente ribelli. E' il cerchietto nero di Righe e pois, unisex, perfetto anche per uomini con i capelli lunghi.

Scopri di più su Amazon a soli 2,99 euro

2. Per le più chic: fasce in pizzo ricamate

Per donare un tocco elegante e chic ad ogni look, ci sono le fasce di pizzo elastiche, resistenti e molto raffinate. Sette pezzi di pizzo con sette disegni diversi, per accontentare tutti i gusti e tutti gli stili. Le clienti che le hanno comprate le hanno definite graziose, raffinate, dalla bella lavorazione.

Scopri di più su Amazon a 13,99 euro

3. Per le più casual: cerchietto basic largo

Un cerchietto semplice, a tinta unita, di circa 3-5 centimetri di larghezza, disponibile in diversi colori. Comodo, che non stringe sulla circonferenza del capo e che è perfetto per impreziosire anche il look più sportivo. Disponibile nei colori cachi, rosa, vino rosso, azzurro e verde.

Scopri di più su Amazon a 7,06 euro

4. Per le amanti degli swarovski: cerchietto con vetro di cristallo

Un cerchietto extra luminoso, per arricchire un look raffinato, per illuminare i capelli in una serata speciale. E' il cerchietto Compre show color champagne con cristalli. L'effetto sparkling è assicurato.

Scopri di più su Amazon a 2,81 euro

5. Per chi ama cambiare: cerchietti con strass e denti antiscivolo

Per chi ama cambiare ogni giorno, Amazon propone il set da 4 cerchietti con strass, tutti di tonalità tenui, da poter abbinare facilmente. Si tratta di cerchietti di qualità, con strass che non si staccano e con dentini antiscivolo. Semplici ma eleganti.

Scopri di più su Amazon a 10,99 euro