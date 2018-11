Eslabondexx, la linea ‘Protective Styling’ per capelli effetto WOW

Eslabondexx ed è un'azienda specializzata nella realizzazione di prodotti ad hoc per la cura dei capelli. In particolar modo, oggi, vi parliamo della linea Protective Styling, composta in tutto da 12 prodotti e pensata per la protezione completa della chioma.

Protezione, valorizzazione, tenuta sono le parole d’ordine che trovano concretezza nei vari prodotti di Protective Styling del brand. Eslanbondexx promette di non mettere limite alla creatività di chi li usa, di chi ama giocare con i capelli, realizzando acconciature all’ultima moda. Come? Ricce, lisce, voluminose, ordinate o spettinate ma sempre al top. Obiettivo di tutti i prodotti ‘Protective Styling’ di Eslabondexx, infatti, è mantenere la chioma perfetta, luminosa, grazie al Nio-Protect Technology e al niosoma, un sistema di rilascio che favorisce l’assorbimento dei principi attivi fino alla corteccia del capello.

Sea Salt Spray – Spray texturizzante a base di sale marino

Abbiamo provato uno dei prodotti Protective Styling di Eslabondexx, il Sea Salt Spray, utile d’estate e d’inverno per ridonare lucentezza ed effetto brillante alla chioma, necessario per nutrire e idratare il capello e combattere l’effetto ‘spento’ causato da agenti atmosferici e umidità.

Arricchito con sale marino e principi attivi protettivi e idratanti, questo spray va applicato dopo il lavaggio, prima o dopo l’asciugatura e permette di ottenere pieghe voluminose ma naturali. E’ pratico da utilizzare, lascia un profumo molto delicato sulla chioma e aiuta nella realizzazione della piega con phon e piastra. Prezzo 14 euro (100 ml).

Fanno parte della linea 'Protective Styling' di Eslabondexx anche l’Hair Spray Gel (18,50 euro) e il Pre Styling Mousse (16 euro) consigliatissimi dall’azienda per proteggere i capelli dal calore di ferri, piastre e phon e creare look esclusivi. La mousse serve a modellare e a rinforzare la chioma, il gel spray a realizzare look leggeri, naturali a lunga durata senza impiastricciare, ungere e appesantire i capelli.

Tutti i prodotti Eslabondexx sono in vendita in saloni selezionati e anche online su Amazon.

Eslabondexx, Protective Styling 'Sea Salt spray', foto @ufficiostampa