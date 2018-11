Fasce per capelli in lana, must have dell’Inverno 2018-2019

I cappelli di lana non possono sicuramente mancare nel guardaroba invernale delle donne, ma arrivano le fasce di lana a fare loro concorrenza.

Il caldo accessorio, infatti, sta conquistando l’universo femminile e sono sempre di più coloro che scelgono di alternare lo zuccotto alla fascia per capelli. Oggi vi consigliamo diversi modelli di fasce di lana per capelli perfette per affrontare i mesi freddi con un tocco di stile:

1. Tininna fascia per capelli con foglia di perline

Partiamo da una fascia per capelli trendy e chic, si tratta del modello proposto da Titinna, disponibile in tantissimi colori (nero, grigio, bordeaux, rosa, etc.). Lavorata a maglia in maniera lineare, la fascia Titinna è caratterizzata da un motivo a foglia ricamata con perline nella parte frontale dell’accessorio.

Scopri di più su Amazon a partire da 3,99 euro

2. Anshili fascia mamma e figlia

Vi segnaliamo anche la simpatica coppia di fasce Anshili pensate per accontentare mamma e figlia. Si tratta di fasce di lana realizzate a maglia con nodo al centro, disponibili in vari colori in versione adulto e bambino. Il prodotto è adatto per completare il look invernale da tutti i giorni.

Scopri di più su Amazon a 4,59 euro

3. Zumuii fascia intrecciata

In linea con le ultime tendenze, caratterizzata da un intreccio largo e molto chic, la fascia in lata di Zumuii è un’altra alternativa, disponibile online, per stare calde senza rinunciare a stile e femminilità. Anche questo accessorio per capelli è disponibile in vari colori.

Scopri di più su Amazon a 3,99 euro

4. Fletion fascia con intreccio

Un unico grande intreccio al centro, dona un movimento interessante alla fascia di lana Fletion. Un modello basic, senza particolari lavorazioni, ideale per coprire orecchie e fronte tutti i giorni, su un cappotto, un piumino o una pelliccetta ecologica.

Scopri di più su Amazon a 4,99 euro

5. Deley fascia per capelli a treccia

Una treccia che vuole avvolgere il capo donando calore e quel tocco ‘modaiolo’ che non guasta. E’ la fascia Deley molto romantica, disponibile in vari colori, taglia unica, calda e in morbida lana.

Scopri di più su Amazon a 3,99 euro.