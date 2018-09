Fascia per capelli: l'accessorio must per l'inverno 2018/2019

Le fasce per capelli sono l’accessorio della stagione autunno inverno 2018-2019. Fasce elastiche, bandane e mini foulard sono stati il tormentone dell’estate, ma continuano ancora ad essere di gran voga anche per le serate chic e gli aperitivi tra amici. Oltretutto sono utilissime per mascherare ricrescite e capelli non proprio freschi di shampoo.

Quale scegliere? Sicuramente una delle più richieste quest'anno è quella in versione etnica, realizzata rigorosamente a mano, con stoffa africana e che si abbina con un altro capo del look. Le fasce di pelle finta invece proposte da Tom Ford, durante la sua sfilata, donano al viso un tocco molto rock.

Se poi volete provare con qualcosa di più semplice e avete un bel foulard da recuperare, questo può diventare un accessorio molto cool e trasformarsi in una bellissima fascia per capelli.

Scopri le più belle fasce per capelli su Amazon