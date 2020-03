Ferro arricciacapelli 5 in 1 di Elehot: la recensione

Oggi recensiamo il ferro arricciacapelli di Elehot, un beauty tool professionale dotato di 5 barre intercambiabili con diversi diametri, che ti permettono di realizzare look sempre nuovi. Vediamo quindi tutte le caratteristiche di questo ferro e perché vale la pena comprarlo.

Caratteristiche

Il ferro arricciacapelli di Elehot si distingue innanzitutto per le 5 barre di diverso diametro e forma, intercambiabili e perfette per realizzare ricci e onde per ogni stile e occasione:

barra da 32mm, per realizzare onde loose, morbide, naturali e poco definite;

loose, morbide, naturali e poco definite; barra con pinza 25mm, per boccoli e onde morbide e definite;

morbide e definite; barra da 9-18mm, per ricci stretti ma naturali;

stretti ma naturali; bubble curl da 25mm, per creare onde ampie e morbide, effetto beach waves;

ampie e morbide, effetto beach waves; barra a spirale da 25mm, per ricci vivaci e ben definiti.

Tutte le barre sono rivestite in ceramica e tormalina, che permettono un riscaldamento uniforme e rendono i ricci più morbidi e brillanti, riducendo i danni dovuti al calore, mentre il ferro è dotato della tecnologia con ioni negativi, che elimina l'elettricità statica e l'effetto crespo, rendendo i ricci più definiti.

Questo arricciacapelli è facilissimo da usare, anche grazie allo schermo LCD, su cui potrai visualizzare le varie impostazioni, e alla pulsantiera digitale posta sul manico della piastra, con cui potrai regolare la temperatura del ferro (da 80 a 230°C) a seconda delle esigenze dei tuoi capelli; in base alla tipologia di capelli, la temperatura consigliata è:

210-230°C per capelli spessi ;

; 190-210°C per capelli normali ;

; 170-190°C per capelli sottili.

Dal design raffinato, grazie al manico con finitura velvet soft e i dettagli in oro rosa, il ferro di Elehot si scalda rapidamente, grazie alla tecnologia di riscaldamento PTC che consente una distribuzione del calore uniforme e mantiene la temperatura costante per tutta la lunghezza del ferro, ed è dotato di spegnimento automatico di sicurezza in 60min, punta anti scottatura e cavo girevole 360°, per una maggior praticità nell’utilizzo. Inoltre, in dotazione viene fornito anche un guanto termoprotettivo, efficace per isolare le mani dal calore e per impedire di scottarsi durante lo styling, e un libretto di istruzioni.

Conclusioni

Il ferro arricciacapelli di Elehot è quindi un beauty tool utilissimo per creare tantissimi look diversi; facilissimo e veloce da usare, è realizzato con materiali di qualità, ha un design elegante e femminile, non rovina i capelli e funziona perfettamente. Ottimo anche il rapporto qualità prezzo; consigliatissimo!

Scoprilo in vendita su Amazon.it a 36,99€