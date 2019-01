I migliori ferri per realizzare delle onde naturali

Che si chiamino boccoli, onde o beach waves per realizzarle è importante avere il ferro giusto! I capelli mossi e naturali sono un hairstyle molto in voga negli ultimi anni, perchè lasciano un'idea di look selvaggio senza rinunciare alla cura di un capello in ordine. Un ottimo compromesso per chi ha i capelli tendendte al mosso, ma che restano crespi senza alcun intervento di ferro. Ecco quindi i 5 migliori ferri per ottenere un look perfetto.

La nostra prima scelta come ferro è un prodotto economico ma funzionale. Con questa tipologia di ferro dal diametro medio si riescono a creare le famose beach waves ma anche delle onde morbide e naturali. Con il ferro è anche incluso l’utilissimo guantino per non scottarsi le mani mentre si realizzano le onde. Ideale sia per capelli lunghi che corti, si può utilizzare la parte più ampia finale del ferro per soddisfare le lunghe chiome e la parte finale più piccola per una definizione maggiore per le onde dei capelli corti.

Anche il ferro conico in ceramica Bellissima di Imetec vi permetterà di avere delle onde naturali, anche se visto il diametro più stretto, realizzerà delle onde meno morbide. La forma conica vi permette di lavorare i capelli in diverse maniere. Provate a lasciare l’ultimo centimetro di capelli fuori dal ferro per un look super naturale!

La vecchia generazione di ferri per capelli era tutta dotata di questa speciale pinza per bloccare l’estremità del capello. Questo arricciacapelli della Remington fa al caso vostro se non siete molto esperte e pratiche con l’hairstyle, perché è davvero facilissimo da utilizzare. Per le più distratte e per la propria sicurezza, questo ferro possiede la funzione che assicura lo spegnimento automatico di sicurezza dopo 60 minuti di non utilizzo.

Una via di mezzo tra una piastra e un ferro! Si tratta proprio dell’Imetec beach waves con il quale replicare le famosissime onde alla Belén Rodriguez. Un look da spiaggia perfetto per l’estate e ancora molto di tendenza. Le piastre ondulate sono rivestite in ceramica per una distribuzione omogenea del calore e per un totale rispetto dei tuoi capelli. Inoltre grazue al Thermo Control System si può regolare manualmente la temperatura da 160°C a 200°C.

Non lasciatevi ingannare dalla forma bizzarra, anche questo ferro professionale in ceramica è perfetto per realizzare delle onde sui vostri capelli. La sua particolare forma con delle sfere vi aiuterà a realizzare delle onde scompigliate, morbide e naturali. Ideale per avere un look curato, lo styler è dotato di un supporto di sicurezza, cavo girevole, riscaldamento rapido e punta fredda per renderelo uno dei modi più sicuri e semplici per modellare i capelli!

